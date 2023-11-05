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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Хромове, Кліщіївка, Андріївка: росіяни намагаються відновити втрачене положення на Бахмутському напрямку, - Генштаб

Хромове, Кліщіївка, Андріївка: росіяни намагаються відновити втрачене положення на Бахмутському напрямку, - Генштаб

5 листопада, 2023 неділя
07:31
Війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнень між російською та українською арміями. Сили оборони відбили низку атак ворога на ключових напрямках

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Тут українські воїни відбили 4 атаки противника.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", противник за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, Сили оборони відбили понад 20 атак ворога в районах населених пунктів Степове, Сєверне, Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські воїни тут відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку загарбник вели безрезультатні штурмові дії в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти завдали 7 ракетних ударів по Україні. Підрозділи ракетних військ ЗСУ уразили один артзасіб росіян

Крім того, ворог завдав 24 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Біла Гора, Катеринівка, Бердичі, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Республіканець, Червоний Маяк, Берислав, Тягинка, Іванівка, Токарівка, Микільське, Наддніпрянське Херсонської області; Очаків Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

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Росія
російська армія
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Запорізька область
Бахмут
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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