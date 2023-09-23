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Хрумка квашена капуста на зиму. Простий рецепт приготування

23 вересня, 2023 субота
09:00
рецепти квашена капуста

Квашена капуста широко використовується в салатах та гарнірах і вважається національним продуктом у багатьох країнах Європи, включаючи Україну

Простий рецепт квашеної капусти швидкого приготування в банках

Інгредієнти:

  • білокачанна капуста - 3 кг
  • морква - 200 г
  • десять штук чорного перцю горошок
  • перець запашний – п’ять штук
  • лавровий лист – три штуки
  • сіль - 75 г

Покроковий рецепт приготування квашеної капусти:

  • знімаємо з капусти верхні листочки
  • очищаємо моркву від шкірки
  • очищаємо всі овочі
  • миємо під проточною водою
  • нарізаємо капусту ножиком не дуже дрібно
  • далі натираємо моркву на спеціальній тертці для корейської моркви
  • перекладаємо нашатковану капусту в глибоку миску
  • жмакаємо її руками, щоб капуста пустила сік
  • додаємо натерту моркву
  • додаємо гострий та запашний перець горошком
  • додаємо три столові ложки солі
  • перемішуємо
  • перекладаємо капусту в чисту банку невеликими частинами

квашена капуста

Фото: gettyimages

  • щільно утрамбовуємо
  • за кожним прошарком капусти під стінку банки кладемо лавровий лист
  • виливаємо у банку з миски той сік, який у нас залишився
  • накриваємо кришкою
  • ставимо на тарілку
  • залишаємо капусту в теплі на тиждень
  • час до часу випускаємо з банки повітря.

Смачного!

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