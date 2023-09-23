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Хрумка квашена капуста на зиму. Простий рецепт приготування
Квашена капуста широко використовується в салатах та гарнірах і вважається національним продуктом у багатьох країнах Європи, включаючи Україну
Простий рецепт квашеної капусти швидкого приготування в банках
Інгредієнти:
- білокачанна капуста - 3 кг
- морква - 200 г
- десять штук чорного перцю горошок
- перець запашний – п’ять штук
- лавровий лист – три штуки
- сіль - 75 г
Покроковий рецепт приготування квашеної капусти:
- знімаємо з капусти верхні листочки
- очищаємо моркву від шкірки
- очищаємо всі овочі
- миємо під проточною водою
- нарізаємо капусту ножиком не дуже дрібно
- далі натираємо моркву на спеціальній тертці для корейської моркви
- перекладаємо нашатковану капусту в глибоку миску
- жмакаємо її руками, щоб капуста пустила сік
- додаємо натерту моркву
- додаємо гострий та запашний перець горошком
- додаємо три столові ложки солі
- перемішуємо
- перекладаємо капусту в чисту банку невеликими частинами
Фото: gettyimages
- щільно утрамбовуємо
- за кожним прошарком капусти під стінку банки кладемо лавровий лист
- виливаємо у банку з миски той сік, який у нас залишився
- накриваємо кришкою
- ставимо на тарілку
- залишаємо капусту в теплі на тиждень
- час до часу випускаємо з банки повітря.
Смачного!
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