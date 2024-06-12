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Вознесіння Господнє 2024: коли святкують, значення та заборони

12 червня, 2024 середа
17:00
ПЦУ Вознесіння Господнє

Українці в червні відзначатимуть одне із найбільших та найважливіших церковних свят - Вознесіння Господнє, що ознаменує завершення земного шляху Ісуса Христа і його вознесіння на небо

Зміст

Ця подія символізує перемогу Христа над смертю та його повернення до Отця. Вона є завершальним етапом Великоднього циклу та входить до дванадцяти найбільших свят у релігійному календарі.

Цей день має глибоке значення, йдеться не лише про фізичне вознесіння Ісуса, а і про духовне піднесення. Вознесіння є підтвердженням божественності Христа і виконанням його місії спасіння. 

Коли відзначать Вознесіння Господнє у 2024 році?

Після переходу УПЦ на новоюліанський календар змінилися дати багатьох свят. Проте, на дату відзначення Вознесіння це ніяк не вплинуло.

Відзначення Вознесіння безпосередньо пов’язане зі святом Воскресіння Ісуса Христа, адже святкується завжди на сороковий день після Великодня. Вознесіння знаменує собою завершення земного служіння Ісуса Христа і його перехід на небеса в Царство Небесне.

Тобто, у 2024 році Вознесіння Господнє православні українці святкуватимуть 13 червня, оскільки Великдень припав на 5 травня. Католики Вознесіння відзначили 9 травня, оскільки Великдень за західним обрядом святкували 31 березня.

Біблійні основи

Відповідно до Нового Заповіту, опис вознесіння Христа міститься в Євангеліях від Марка (16:19) і Луки (24:50-53), а також в книзі Діянь Апостолів (1:9-11). Згідно з цими текстами, після воскресіння Ісус протягом сорока днів являвся своїм учням, навчаючи їх і готуючи до їхньої місії. На сороковий день, коли він благословляв своїх учнів, піднявшись на Єлеонську гору, Христос був вознесений на небо.

Перш ніж здійнятися до Царства небесного, Ісус промовив до учнів:

Дана Мені вся влада на небі і на землі. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватись усього, що Я заповів вам. І ось Я з вами в усі дні до кінця світу. Амінь

Про це йдеться в Євангеліє від Матвія 28:18-20.

Фото: Фото з відкритих джерел

Традиції Вознесіння

Вознесіння Господнє є великим святом у християнському календарі. У цей день в церквах проводяться урочисті богослужіння, під час яких читаються відповідні біблійні тексти і звершуються спеціальні молитви. Важливо цього дня також поставити свічку в храмі та помолитися за упокій людей, які вже померли.

У деяких країнах існують також народні традиції, пов'язані з цим святом. Наприклад, в Україні прийнято пекти спеціальне обрядове печиво, яке називається "драбинки", що символізували сходи, якими Ісус вознісся на небо.

Найбільш завзяті християни здійснюють паломництво на гору в Єрусалимі, де за віруваннями, Ісус вознісся на небеса. Існує також повір'я, що цього дня Христос спускається на Землю у вигляді мандрівника, тому вважається хорошою прикметою подати милостиню, здійснити пожертву або допомогти будь-якій людині.

Крім того, як і в Трійцю, в Україні прийнято прикрашати домівку зеленими травами на Вознесіння.

Що не варто робити на свято Вознесіння?

У день Вознесіння Господнього є кілька речей, яких не варто робити, щоб зберегти шанобливе ставлення до свята та уникнути порушення традицій:

  • Важка фізична праця. Подібно до інших великих церковних свят, на Вознесіння не рекомендується займатися важкою фізичною працею, включно з сільськогосподарськими заняттями, будівельними проєктами та іншими видами діяльності.
  • У цей день не рекомендують шити, в'язати або займатися іншими видами рукоділля.
  • Велике прибирання, прання білизни та інші побутові справи варто відкласти на інший день. Це час для відпочинку та молитви.
  • На Вознесіння слід уникати сварок, конфліктів та будь-яких негативних емоцій. Це свято має бути часом миру та гармонії.
  • Галасливі заходи та гучні святкування також не відповідають духовному настрою цього свята. Цього дня також не радять вінчатись або одружуватись.

Згідно з традиціями, у цей день вважається особливо важливим проявляти милосердя, допомагати нужденним і подавати милостиню. Крім того, вважається, що земля на Вознесіння стає святою, тому важливо не паплюжити її, заборонено смітити або плювати.

У сучасному християнстві Вознесіння Господнє залишається важливим святом, яке нагадує віруючим про їхню небесну мету і обіцянку вічного життя з Богом. Це свято закликає до духовного піднесення, віри. Через Вознесіння віруючі зміцнюють надію, усвідомлюючи, що Христос завжди з ними, підтримує їх і веде до вічного життя.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
християнство
католицька церква
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