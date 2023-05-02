Студенти-другокурсники (ті, яким по 17 років) вирішили зібрати кошти для ЗСУ і придумали провести вечірку у стилі Голівуду 30-х. Молоді люди скинулися по 300 гривень і перерахували їх українській армії. Вийшло близько 30 тисяч гривень. Це і була оголошена мета вечірки.

У Львові того дня, як і кожного були десятки дискотек, концертів, розважальних заходів, стендап-шоу. І так продовжується у всіх містах України, які на безпечній від лінії фронту відстані з початку війни, з 2014 року. На такі заходи приходять і учасники війни, українські захисники. У приміщенні, де студенти УКУ збирали кошти для воїнів ЗСУ, ті, хто навчаються у інших львівських ВНЗ регулярно проводять дискотеки. Остання була тиждень тому.

То чому ж атакують УКУ?

Чому це робить загальнонаціональний телеканал, не то українського, не то ізраїльського олігарха, який фінансується з бюджету під виглядом “телемарафону” і медіа олігархів, які живляться “патріотизмом” щоб обкрадати бюджет і громади?

Логіка проста. Будь-які приклади чесної політики, відповідального бізнесу, успішних інституцій в Україні з їхньої точки зору мають бути скомпрометовані і знищенні. Тоді це виправдовує їхню зраду, корупцію і аморальність заради грошей.

УКУ ледь не єдиний в Україні університет, де від початку повномасштабного вторгнення студенти вчаться очно, а не онлайн. Тут не беруть хабарів викладачі, а сам Університет не бере жодної копійки з бюджету.

Спільнота УКУ є однією з найбільших волонтерських спільнот в Україні. Нам зараз дуже важливо зробити все, щоб молоді українці вчилися в Україні, щоб ті, хто виїхали повернулися, щоб їм хотілося повернутися. Тому на такі заклади, як Український Католицький Університет, який вміє зберігати якість навчання і довіру, кожен українець, а тим більше держава мали б молитися!!!

Це зрозумів і Зеленський, який був тут декілька разів. Я знаходжуся в опозиції до його партії, але те, що він тут під час відвідин відчував гордість за українські університети нас об‘єднує. Бо чудові приклади професійної честі об‘єднують націю, людей з різними поглядами, які переживають за майбутнє. Це і викликає ненависть замовників маніпуляцій. Їхній вплив зменшується.

Для кого я це пишу? Для студентів УКУ. Ви зробили правильний вибір Університету, ви відповідальні тепер разом з усією спільнотою і за майбутнє ВНЗ. Будьте сильнішими і мудрішими ніж ті, хто стільки часу нищив Україну. Україна переможе і на фронті і у будівництві щасливої країни.