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OPINION

Хто має контрактувати закупівлі мільйона дронів для ЗСУ

Віталій Дейнега
26 грудня, 2023 вiвторок
12:01
Погляд Віталій Дейнега

Дрони українським захисникам надають волонтери, тому справа не в грошах, а в тих, хто їх контрактує

Щоб закрити питання 1 000 000 FPV дронів в наступному році: Це не питання грошей – 40 мільярдів гривень + гроші United24 було витрачено на "Армію дронів" під керівництвом і з рахунків Дежспецзвʼязку (ще раз привіт всім, хто каже, що ця структура не так вже й сильно повʼязана з Мінцифрою).

Половини цієї суми вистачило б на понад мільйон дронів (це без дисконтів на обсязі). Але я додивився наш черговий випуск про їх операторів і в чергове почув що дрони героям дають волонтери. Значить, можна припустити, що справа не в грошах, а в тих, хто контрактує.

Тому контрактувати дрони мають структури, які несуть за це політичну і юридичну відповідальність, згідно з законом.

Саме Міноборони та МінСтратегПром мають контрактувати та розвивати галузь дронів в наступному році, якщо ми хочемо принципово інший результат.

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Що ж стосується "Армії дронів", то я надалі вважаю, що всі закупівлі в рамках цього проєкту, а також мотивацію вибору саме тих моделей і виробників, які контрактувались, мають пройти ретельний аудит, а не фарс, який ми нещодавно побачили. Я не хочу тут когось звинувачувати. Думаю, що аудит – це цілком нормальне питання. Бо є питання цін, за якими у підрозділи приходять дрони від держави. Там треба гарно розбиратись, і в цінах, і в тому, чому саме такі дрони й у таких купувались. Якщо всі чесні – то аудит це лише підтвердить.

Чому я не хочу вірити на слово в цих питаннях? Причин всього три:

  1. Мені не 12 років і політики – це не та категорія людей, якій потрібно вірити на слово, в принципі.
  2. Тема дронів – це одна з тем від яких залежить наше виживання в наступному і подальших роках. Тут не може бути зайвих питань.
  3. Один з людей на фото місяць тому отримав підозру від НАБУ. У нього вдома знайшли 1,5 млн доларів криптою та готівкою. За нього дуже швидко внесли 25 млн застави. А до цих подій він очолював Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України, яка витрачала ті самі 40+ державних млрд на дрони. Я розумію, що судять його за іншу історію, і провину доводитимуть ще місяці. Але якось хочеться перевірити. Ну, на всякий випадок. Та і нема у нас місяців.

Екскерівник Держспецзв'язку Юрій Щиголь

Фото: Цензор.net

Джерело

Про автора. Віталій Дейнега, колишній заступник міністра оборони, засновник фонду "Повернись живим"

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