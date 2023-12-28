Хто має право на відстрочку від мобілізації за новим законопроєктом?

Новий законопроєкт №10378 має нові абзаци, що стосуються права на відстрочку від мобілізації. Це викликає жваве обговорення та зацікавленість в суспільстві. Хто саме здобуде це право на відстрочку за новими умовами? Які критерії і умови передбачені для отримання цієї виняткової можливості? У даній статті ми докладно розглянемо всі ключові аспекти та надамо повний список.

Відповідно до цього документа, визначено ряд категорій осіб, яким буде надаватися відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, якщо цей документ буде ухвалено:

працівники, які мають бронь на період мобілізації та в умовах воєнного стану за державними органами, місцевими органами влади, підприємствами, установами чи організаціями;

люди з інвалідністю I-II групи або відповідно до рішення ВЛК є тимчасово непридатними до служби з огляду на стан здоров'я на період до 6 місяців (із подальшим проходженням ВЛК);

багатодітні батьки або людина, яка самостійно виховує одну та більше дітей;

люди, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II групи або серйозним захворюванням, що підтверджене спеціалізованою лікарсько-консультативною комісією.

люди, що забезпечують утримання повнолітньої дитини, яка має інвалідність I-II групи.

люди, що здійснюють опіку або прийняли на виховання до себе у сім'ю дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, яким не виповнилось 18 років;

люди, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які отримали висновок медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров’я про необхідність постійного догляду;

людина, чиї близькі (дружина/чоловік, свої батьки або батьки дружини/чоловіка) мають інвалідність I-II групи , у разі обрання цією людиною з інвалідністю військовозобов’язаного для надання допомоги по догляду;

людина, яка є опікуном особи з інвалідністю I-II групи, що визнана судом недієздатною;

близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою групою інвалідності, що забезпечують її постійний догляд (не більше 1 члена родини), можуть отримати відстрочку від військової служби, у разі обрання людиною з інвалідністю військовозобов’язаного для надання допомоги по догляду;

близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із другою групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду та здійснюють цей догляд (не більше однієї людини з сім'ї) за умови, що саме ці особи із інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними;

якщо жінка з чоловіком є військовослужбовцями та мають неповнолітню дитину, один з них може отримати відстрочку та право на звільнення від військової служби (чи то чоловік, чи то жінка);

вагітні жінки та ті, які перебувають у декреті до досягнення дитини трирічного віку, або в окремих випадках, шестирічного віку (за медичним висновком);

лише діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим;

працівники різноманітних військових, оборонних та правоохоронних організацій, включаючи органи військового управління, військові частини, підприємства, установи та організації, такі як Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної поліції України та інші (до оновленого списку не увійшло Бюро економічної безпеки України та Державна виконавча служба, натомість додали розвідувальний орган Міністерства оборони України);

інші особи, що належать до числа військовозобов’язаних або окремі групи громадян у випадках, визначених законодавством.

Хто не підлягає призову під час мобілізації на особливий період?

Крім того, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на певний період також наступні категорії осіб:

люди, які втратили (смерть/зникли безвісти) близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний/повнорідний/неповнорідний брат чи сестра) під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші);

люди, які отримують професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіти, із здобуттям ступеня, більш вищого, ніж попередньо отриманий за однією спеціальністю (фахом), навчаючись у денній або дуальній формі освіти. Також, докторанти, які отримують освіту на денній або дуальній формі навчання.

вчені-працівники установ вищої або передвищої освіти та наукових організацій, які мають вчені звання або наукові ступені. Також, педагогічні працівники в закладах фахової передвищої освіти, професійної та закладів загальної середньої, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях на повну ставку.

Військовозобов'язані, які вже несли військову службу під час воєнного стану та були звільнені у запас, мають право на дворічну відстрочку від мобілізації. Протягом цього періоду вони можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

Військовозобов'язані, які пройшли військову службу та були звільнені у запас через звільнення з полону, не підлягають призову під час мобілізації. Однак, за їхньою згодою, такі особи можуть бути призвані на службу.