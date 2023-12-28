Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Хто має право на відстрочку від мобілізації за новим законопроєктом?

Хто має право на відстрочку від мобілізації за новим законопроєктом?

28 грудня, 2023 четвер
11:16
мобілізація Право на відстрочку від мобілізації

На сайті Верховної Ради з'явився текст нового законопроєкту, що стосується внесення змін стосовно оптимізації мобілізації, військового обліку та військової служби

Новий законопроєкт №10378 має нові абзаци, що стосуються права на відстрочку від мобілізації. Це викликає жваве обговорення та зацікавленість в суспільстві. Хто саме здобуде це право на відстрочку за новими умовами? Які критерії і умови передбачені для отримання цієї виняткової можливості? У даній статті ми докладно розглянемо всі ключові аспекти та надамо повний список.

Відповідно до цього документа, визначено ряд категорій осіб, яким буде надаватися відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, якщо цей документ буде ухвалено:

  • працівники, які мають бронь на період мобілізації та в умовах воєнного стану за державними органами, місцевими органами влади, підприємствами, установами чи організаціями;
  • люди з інвалідністю I-II групи або відповідно до рішення ВЛК є тимчасово непридатними до служби з огляду на стан здоров'я на період до 6 місяців (із подальшим проходженням ВЛК);
  • багатодітні батьки або людина, яка самостійно виховує одну та більше дітей;
  • люди, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю I-II групи або серйозним захворюванням, що підтверджене спеціалізованою лікарсько-консультативною комісією.
  • люди, що забезпечують утримання повнолітньої дитини, яка має інвалідність I-II групи.
  • люди, що здійснюють опіку або прийняли на виховання до себе у сім'ю дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, яким не виповнилось 18 років;
  • люди, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками, які отримали висновок медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров’я про необхідність постійного догляду;
  • людина, чиї близькі (дружина/чоловік, свої батьки або батьки дружини/чоловіка) мають інвалідність I-II групи , у разі обрання цією людиною з інвалідністю військовозобов’язаного для надання допомоги по догляду;
  • людина, яка є опікуном особи з інвалідністю I-II групи, що визнана судом недієздатною;
  • близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою групою інвалідності, що забезпечують її постійний догляд (не більше 1 члена родини), можуть отримати відстрочку від військової служби, у разі обрання людиною з інвалідністю військовозобов’язаного для надання допомоги по догляду;
  • близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із другою групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду та здійснюють цей догляд (не більше однієї людини з сім'ї) за умови, що саме ці особи із інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними;
  • якщо жінка з чоловіком є військовослужбовцями та мають неповнолітню дитину, один з них може отримати відстрочку та право на звільнення від військової служби (чи то чоловік, чи то жінка);
  • вагітні жінки та ті, які  перебувають у декреті до досягнення дитини трирічного віку, або в окремих випадках, шестирічного віку (за медичним висновком);
  • лише діючі народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим;
  • працівники різноманітних військових, оборонних та правоохоронних організацій, включаючи органи військового управління, військові частини, підприємства, установи та організації, такі як Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної поліції України та інші (до оновленого списку не увійшло Бюро економічної безпеки України та Державна виконавча служба, натомість додали розвідувальний орган Міністерства оборони України);
  • інші особи, що належать до числа військовозобов’язаних або окремі групи громадян у випадках, визначених законодавством.

Хто не підлягає призову під час мобілізації на особливий період?

Крім того, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на певний період також наступні категорії осіб:

  • люди, які втратили (смерть/зникли безвісти) близьких родичів (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний/повнорідний/неповнорідний брат чи сестра) під час їхньої участі у Антитерористичній операції (військовослужбовці, люди, які мали відношення до забезпечення безпеки та оборони України та інші);
  • люди, які отримують професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіти, із здобуттям ступеня, більш вищого, ніж попередньо отриманий за однією спеціальністю (фахом), навчаючись у денній або дуальній формі освіти. Також, докторанти, які отримують освіту на денній або дуальній формі навчання.
  • вчені-працівники установ вищої або передвищої освіти та наукових організацій, які мають вчені звання або наукові ступені. Також, педагогічні працівники в закладах фахової передвищої освіти, професійної та закладів загальної середньої, за умови їхньої роботи у відповідних закладах або організаціях на повну ставку.

Військовозобов'язані, які вже несли військову службу під час воєнного стану та були звільнені у запас, мають право на дворічну відстрочку від мобілізації. Протягом цього періоду вони можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням.

Військовозобов'язані, які пройшли військову службу та були звільнені у запас через звільнення з полону, не підлягають призову під час мобілізації. Однак, за їхньою згодою, такі особи можуть бути призвані на службу.

Новини
Суспільство
Україна
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
25 грудня, 2023 понедiлок
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про відповідальність за порушення законодавства в сфері лобіювання
Євстратій Зоря
Автор Тетяна Яворська
27 грудня, 2023 середа
330 років московський патріархат працював над тим, аби тримати в полоні українські душі – митрополит Євстратій Зоря
російський десантний корабль "Новочеркаськ"
27 грудня, 2023 середа
Путін прагне покарати сили ППО Криму: росіяни шукають винних у знищенні "Новочеркаська", - "Атеш"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.3
  • EUR
    Купівля 41.54
    Продаж 42.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
28 грудня
11:18
на фото наслідки обстрілу Харківщини
Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинула літня жінка
11:16
Протиповітряний комплекс "IRIS-T"
Влада німецького міста блокує розширення оборонного підприємства. Там роблять елементи для ЗРК IRIS-T
10:53
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив про намір РФ захопити Одесу, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ
10:52
Рух "Атеш" показав оборонні спорудження окупантів у Криму
10:35
Ракета
Росія запустила по Україні 7400 ракет з початку повномасштабного вторгнення
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 грудня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
10:30
електроенергія
Минулої доби в Україні зафіксували профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 28 грудня
10:22
У Чорному морі підірвалося судно
У Чорному морі на російській міні підірвалося цивільне судно під прапором Панами: 2 поранених моряків
10:17
Вірменія
У Вірменії припинили кримінальне переслідування експрезидента Кочаряна
10:11
Білорусь-росія навчання
Росія прискорює і масштабує військові навчання молодших офіцерів, щоб відправити їх на фронт, - ГУР
10:07
OPINION
Юрій Бутусов
Де обіцяні Зеленським дрони?
10:01
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Ситуація напружена, тримати позиції вдається важко, - Гуменюк про бої на лівобережній Херсонщині
09:55
видобуток нафти, нафта
Ціна на нафту стабілізується: у Червоному морі зменшуються перебої з поставками
09:47
"Фейки про політичні переслідування": ДБР заявило про підготовку проти нього спецоперації спецслужбами РФ
09:33
Ексклюзив
військові кораблі РФ
"Виводять усе, що можуть": Гуменюк розповіла, куди окупанти забрали кораблі з порту Феодосії після удару ЗСУ
09:26
Піротехніка, салюти, феєрверки
МВС Чехії закликало громадян обійтися без феєрверків на новорічні свята
09:11
санкції проти Росії
Росія погрожує Південній Кореї помститися у відповідь на санкції
08:45
Ексклюзив
окупант Бердянськ
У Бердянську людей кличуть на акцію проти окупаційної "націоналізації" житла, райрада попереджає про можливу провокацію
08:34
блокпост
На Київщині посилили контрдиверсійні та безпекові заходи
08:34
Ексклюзив
На фото: Роменська міськрада на Сумщині
У Ромнах люди не випускали депутатів міськради під час тривоги, вимагаючи грошей на ЗСУ. У Центрі соцдосліджень розповіли подробиці
08:19
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели у Чорне море 6 кораблів, ракетоносії відсутні
08:15
Крим війна з Росією ракетний удар
Після удару ЗСУ по порту: під Феодосією зафіксували рух колони зерновозів до Керчі
08:07
OPINION
Олексій Петров
За який здоровий глузд бореться Безугла?
07:53
Інфографіка
військові, ЗСУ
Засіб ППО, 42 бронемашини, 27 танків і 920 окупантів: втрати РФ за добу війни в Україні
07:39
Володимир Зеленський та Джо Байден (праворуч)
Білий дім переводить увагу з підтримки перемоги над РФ на покращення позицій України в можливих переговорах, - Politico
07:15
OPINION
Віталій Портников
Зарплат без допомоги не буде. Колонка Віталія Портникова
07:13
обстріл, ППО
Українські сили ППО збили вночі 7 із 8 "шахедів"
07:05
Ілюстративне фото
У Парижі закрили Ейфелеву вежу через страйк персоналу
06:41
Бої тривають
РФ захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час літнього контрнаступу, - ISW
06:24
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Складають нові списки": Лубінець розповів, як РФ намагається приховати депортацію українських дітей
06:15
Опозиція штурмує міськраду Белграду (Сербія). Вечір 24 грудня 2023 року
Прокуратура Сербії звинуватила протестувальників у спробі конституційного перевороту
06:05
світ Австрія зброя
Помер творець пістолета Glock Гастон Глок
05:35
Кримський міст
Вибухи у Севастополі: окупанти перекривали Кримський міст
05:20
світ Росія транспорт авіаційний інцидент
У РФ пілоти Ан-24 пропустили аеропорт і сіли на кригу замерзлої річки
04:52
Дональд Туск
Керівник уряду Польщі Туск анонсував свій візит до Києва
04:24
Оновлено
обстріл, ППО
Росія ввечері та у ніч на 28 грудня атакувала Україну "шахедами"
04:10
Австрія
Австрія відкрила шлях Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
03:42
ЄС Єврокомісія Франція
У Франції помер колишній голова Єврокомісії Жак Делор
03:14
на фото: зсув ґрунту
У Конго сильні зливи спричинили повінь та зсуви ґрунту: загинули близько 40 людей
01:50
Кім Чен Ин
Лідер КНДР наказав військовим прискорити підготовку до війни зі США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV