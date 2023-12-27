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Хто матиме відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю?

27 грудня, 2023 середа
18:02
мобілізація Український військовий

Кабмін вніс на розгляд новий законопроєкт щодо мобілізації, який уточнює та розширює категорію осіб, які мають можливість отримати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації

Війна в Україні триває, а завдання, яке стоїть перед країною щодо законодавчих змін у сфері військової мобілізації, стає дедалі більш актуальним і обговорюваним. Поява нового законопроєкту стосовно мобілазації військовозобов'язаних породжує багато запитань. Хто отримає право на відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю за новими умовами? Розглянемо детальніше ключові аспекти.

Законопроєкт №10378 доступний для перегляду на веб-сайті Верховної Ради. Відповідно до цього документа, є такі категорії осіб, які будуть мати можливість отримати відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю, якщо документ буде ухвалено:

  • Чоловіки і жінки, які мають на вихованні неповнолітню дитину з інвалідністю 1-2 групи, або з серйозним захворювання, що підтверджене відповідною лікарсько-консультативною комісією.
  • Люди, які мають чоловіка або дружину із числа осіб із інвалідністю 1-2 групи, та/або одного зі своїх батьків або батьків своєї дружини (чоловіка) з інвалідністю 1-2 групи, при умові, що ці люди з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для догляду за ними.
  • Особа, яка є опікуном людини з інвалідністю 1-2 групи, що визнана судом недієздатною.
  • Близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою групою інвалідності, котрі постійно зайняті доглядом за нею (не більше однієї людини з сім'ї), при умові, що саме ці люди з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.
  • Близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із другою групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, постійно здійснюють цей догляд (не більше однієї людини з сім'ї) за умови, що саме ці особи із інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

В чому особливість нового законопроєкту?

У чинний ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" були внесені в червні 2023 року зміни до абзацу 11 частини 1 статті 23. Відповідно до тексту документу для отримання відстрочки від мобілізації людям, які мають чоловіка або дружину серед осіб з інвалідністю 1-2 групи та/або одного з батьків або батьків подружжя (чоловіка або дружини) серед осіб з інвалідністю 1-2 групи, необхідно підтвердити відсутність інших працездатних осіб, які, відповідно до закону, мають обов'язок забезпечувати їх утримання.

А в новому проєкті закону ця правка звучить вже інакше: "за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду". Фактично, людина з інвалідністю самостійно визначає, кому надати відстрочку. Але як це буде працювати на практиці поки невідомо.

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