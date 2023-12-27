Хто матиме відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю?

Війна в Україні триває, а завдання, яке стоїть перед країною щодо законодавчих змін у сфері військової мобілізації, стає дедалі більш актуальним і обговорюваним. Поява нового законопроєкту стосовно мобілазації військовозобов'язаних породжує багато запитань. Хто отримає право на відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю за новими умовами? Розглянемо детальніше ключові аспекти.

Законопроєкт №10378 доступний для перегляду на веб-сайті Верховної Ради. Відповідно до цього документа, є такі категорії осіб, які будуть мати можливість отримати відстрочку від мобілізації по догляду за людьми з інвалідністю, якщо документ буде ухвалено:

Чоловіки і жінки, які мають на вихованні неповнолітню дитину з інвалідністю 1-2 групи, або з серйозним захворювання, що підтверджене відповідною лікарсько-консультативною комісією.

Люди, які мають чоловіка або дружину із числа осіб із інвалідністю 1-2 групи, та/або одного зі своїх батьків або батьків своєї дружини (чоловіка) з інвалідністю 1-2 групи, при умові, що ці люди з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для догляду за ними.

Особа, яка є опікуном людини з інвалідністю 1-2 групи, що визнана судом недієздатною.

Близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із першою групою інвалідності, котрі постійно зайняті доглядом за нею (не більше однієї людини з сім'ї), при умові, що саме ці люди з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

Близькі родичі (першого ступеню споріднення) людини із другою групою інвалідності або людини, що згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії або ЛКК закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, постійно здійснюють цей догляд (не більше однієї людини з сім'ї) за умови, що саме ці особи із інвалідністю обрали військовозобов'язаного для догляду за ними.

В чому особливість нового законопроєкту?

У чинний ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" були внесені в червні 2023 року зміни до абзацу 11 частини 1 статті 23. Відповідно до тексту документу для отримання відстрочки від мобілізації людям, які мають чоловіка або дружину серед осіб з інвалідністю 1-2 групи та/або одного з батьків або батьків подружжя (чоловіка або дружини) серед осіб з інвалідністю 1-2 групи, необхідно підтвердити відсутність інших працездатних осіб, які, відповідно до закону, мають обов'язок забезпечувати їх утримання.

А в новому проєкті закону ця правка звучить вже інакше: "за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов’язаного для здійснення за ними догляду". Фактично, людина з інвалідністю самостійно визначає, кому надати відстрочку. Але як це буде працювати на практиці поки невідомо.