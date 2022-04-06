Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Залишається ймовірною загроза обстрілів міста, - Кличко звернувся до киян

Про це Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.



"Кияни, які виїжджали в інші міста, продовжують повертатися в столицю. Хто ще не вирушив додому, звертаюся: будь ласка, трохи зачекайте. Ще залишається ймовірною загроза обстрілів міста. А киян, які зараз перебувають в місті, закликаю бути обережними - не нехтувати сигналами тривоги, дотримуватися правил комендантської години. Вона в столиці триває, нагадаю, з 21.00 до 6.00. І оскільки в місті багато блокпостів і блоків на дорогах, закликаю водіїв бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху. Оскільки автівок у місті стало значно більше, а перепони на дорозі ускладнюють рух", - написав Кличко.



Мер наголосив, що потрібно бути готовим до того, що Росія знову спробує захопити Київ.



"Ми всі сподіваємося, що ворог полишив спроби захопити серце України — Київ. Але маємо бути готові й до інших сценаріїв. Тому продовжуємо обороняти столицю. Працювати. Допомагати тим, кому потрібна допомога і підтримка. Разом вистоїмо і переможемо! Слава нашим збройним силам! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.





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