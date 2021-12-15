"Хто зі зброєю перетне кордон України, буде знищений як скажений пес": Цимбалюк сказав, через що РФ закидає йому екстремізм

Про це повідомляє Укрінформ.

"Слова, за які вони мене переслідують, звучать дуже просто: "Якщо будь-який російський військовий або людина "без знаков различия" перетне український кордон зі зброєю в руках, то буде знищений, як скажений пес". Вони чомусь першу частину - про перетин українського кордону зі зброєю - відкинули, і дійшли висновку, що я займаюся "розпалюванням міжнаціональної ворожнечі" до групи росіян. Хоча насправді все просто: сидіть дома, і не заважайте нам жити, тоді і самі будете живі, і ми будемо живі, і все у всіх буде добре", - пояснив Цимбалюк.

У листопаді 2021 року у Росії почалася інформаційна атака на кореспондента. Низка російських медіа оприлюднила матеріали, що українського журналіста викликають на допит у зв'язку з "розпалюванням ворожнечі до росіян".



Також ці медіа публікували скріншоти скарг адресовані прокуратурі, щоб та перевірила YouTube-канал Цимбалюка "про можливе порушення законодавства про протидію екстремістській діяльності у зв'язку з розміщенням Цимбалюком Р.В. інформаційних матеріалів в мережі Інтернет та з інших питань".

Перевірити відео журналіста просив також депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга Дмитрієв Дмитро Володимирович, який зокрема просив прокуратуру ухвалити рішення "на предмет законності перебування цієї особи на території Російської Федерації".









У середу, 8 грудня, стало відомо, що Цимбалюка викликали на допит до прокуратури Москви, призначений на 24 грудня.



Адвокат Микола Полозов заявив, що експерти вважають, що статті, за якими поршують справу, неконкретні, розпливчасті і дають змогу натягувати норму на будь-які обставини.



Також, за словами Полозова, додатковою ознакою узгодженої атаки на Цимбалюка є злив через "пропагандистські смітники" "різної інформації, яка нібито дискредитує, наприклад, абсурдних обвинувачень у шпигунській діяльності".

Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований у Росії.

Нагадаємо, у Росії Цимбалюку закидають екстремізм.

Омбудсман Людмила Денісова заявила, що Росія тисне на українського журналіста Романа Цимбалюка й позбавляє його права на вираження поглядів.