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Військова хунта М’янми хоче дозволити "лояльним" цивільним носити зброю, – Reuters

12 лютого, 2023 неділя
17:13
Світ М’янма

Військова хунта М’янми планує дозволити цивільним особам, які демонструють "лояльність до держави", отримувати дозволи на володіння вогнепальною зброєю і її носіння в повсякденному житті

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Окрім вимоги стосовно лояльності режиму хунти, охочі отримати дозвіл на зброю повинні відповідати віковому порогу у 18 років, а також мають довести потребу у зброї для самозахисту і власної безпеки.

Також додається, що пріоритетне право на отримання ліцензій та носіння пістолетів, гвинтівок і автоматів буде надано співробітникам правоохоронних органів хунти та чинним і відставним військовим режиму.

Окрім цього, зазначається, що правозахисники висловлюють стурбованість тим, що дозвіл цивільним особам носити зброю розширить можливості груп, які підтримують хунту, і призведе до ескалації насильства в М’янмі та збільшення кількості бойових зіткнень між військовими й силами опору, які активно діють по всій країні.

Як повідомлялося, в лютому 2021 року військові М’янми повалили демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі, проте зіткнулися з жорстким опором у значних частинах країни, де за активної підтримки місцевого населення розгорнувся широкий партизанський фронт. У боях із групами опору військові М’янми широко використовують авіацію і важке озброєння, через що, за різними даними, після перевороту силовики вбили понад 1500 людей.

За даними Організації Об’єднаних Націй, яка звинуватила хунту у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, близько 1,2 мільйона людей були вимушені змінити місця проживання всередині країни, а понад 70 тисяч виїхали за кордон.

  • 30 листопада стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко вважає, що закон про право на цивільну вогнепальну зброю найближчим часом ухвалять, тоді запрацює електронний реєстр.
зброя
Військові новини
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