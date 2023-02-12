Військова хунта М’янми хоче дозволити "лояльним" цивільним носити зброю, – Reuters
Військова хунта М’янми планує дозволити цивільним особам, які демонструють "лояльність до держави", отримувати дозволи на володіння вогнепальною зброєю і її носіння в повсякденному житті
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.
Окрім вимоги стосовно лояльності режиму хунти, охочі отримати дозвіл на зброю повинні відповідати віковому порогу у 18 років, а також мають довести потребу у зброї для самозахисту і власної безпеки.
Також додається, що пріоритетне право на отримання ліцензій та носіння пістолетів, гвинтівок і автоматів буде надано співробітникам правоохоронних органів хунти та чинним і відставним військовим режиму.
Окрім цього, зазначається, що правозахисники висловлюють стурбованість тим, що дозвіл цивільним особам носити зброю розширить можливості груп, які підтримують хунту, і призведе до ескалації насильства в М’янмі та збільшення кількості бойових зіткнень між військовими й силами опору, які активно діють по всій країні.
Як повідомлялося, в лютому 2021 року військові М’янми повалили демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі, проте зіткнулися з жорстким опором у значних частинах країни, де за активної підтримки місцевого населення розгорнувся широкий партизанський фронт. У боях із групами опору військові М’янми широко використовують авіацію і важке озброєння, через що, за різними даними, після перевороту силовики вбили понад 1500 людей.
За даними Організації Об’єднаних Націй, яка звинуватила хунту у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, близько 1,2 мільйона людей були вимушені змінити місця проживання всередині країни, а понад 70 тисяч виїхали за кордон.
- 30 листопада стало відомо, що заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко вважає, що закон про право на цивільну вогнепальну зброю найближчим часом ухвалять, тоді запрацює електронний реєстр.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.18
-
EUR
Купівля 41.85Продаж 42.76
- Актуальне
- Важливе