Військова хунта М’янми хоче дозволити "лояльним" цивільним носити зброю, – Reuters

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

Окрім вимоги стосовно лояльності режиму хунти, охочі отримати дозвіл на зброю повинні відповідати віковому порогу у 18 років, а також мають довести потребу у зброї для самозахисту і власної безпеки.

Також додається, що пріоритетне право на отримання ліцензій та носіння пістолетів, гвинтівок і автоматів буде надано співробітникам правоохоронних органів хунти та чинним і відставним військовим режиму.

Окрім цього, зазначається, що правозахисники висловлюють стурбованість тим, що дозвіл цивільним особам носити зброю розширить можливості груп, які підтримують хунту, і призведе до ескалації насильства в М’янмі та збільшення кількості бойових зіткнень між військовими й силами опору, які активно діють по всій країні.

Як повідомлялося, в лютому 2021 року військові М’янми повалили демократично обраний уряд Аун Сан Су Чжі, проте зіткнулися з жорстким опором у значних частинах країни, де за активної підтримки місцевого населення розгорнувся широкий партизанський фронт. У боях із групами опору військові М’янми широко використовують авіацію і важке озброєння, через що, за різними даними, після перевороту силовики вбили понад 1500 людей.

За даними Організації Об’єднаних Націй, яка звинуватила хунту у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, близько 1,2 мільйона людей були вимушені змінити місця проживання всередині країни, а понад 70 тисяч виїхали за кордон.