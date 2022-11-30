Про це інформують на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У МВС розповідають, що максимально автоматизують та знеособлять цю процедуру.

"Люди не ходитимуть по установах з папірцями, все відбуватиметься дистанційно. Необхідні перевірки проходитимуть автоматично, особа проходитиме ідентифікацію за допомогою КЕП, Дії тощо, щоби подати заявку. Про результат розгляду заявки та рішення теж повідомлятимемо після того, як його зафіксує реєстр", - каже заступник міністра внутрішніх справ.

Бондаренко пояснив, як працюватиме сучасний сервіс, що діятиме у межах реєстру зброї.

"Коли громадянин із паспортом приходитиме у магазин зброї, продавець як суб’єкт цього ж реєстру зможе ознайомитися зі статусом клієнта й дозволом на купівлю зброю. Так само у реєстрі буде інформація і про зброю - від моменту потрапляння на склад магазину, коли вона ще знеособлена. У магазині вона отримає свого господаря та унікальні ознаки", - сказав Бондаренко.

Щодо людей похилого віку, яким складно користуватися електронними сервісами, заявку на дозвіл може згенерувати представник магазину, який має доступ до реєстру.

Нині триває розробка гнучкої ризикової моделі, що допоможе встановити комфортні для всіх учасників процесу обігу зброї умови контролю.

Нагадаємо, 23 лютого парламент ухвалив в першому читанні законопроєкт "Про право на цивільну вогнепальну зброю". Попереду має бути друге читання цього закону.

Раніше, 4 березня 2021року Верховна Рада відхилила законопроєкт №4335 "Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї", а також альтернативний до нього проєкт №4335-1. Зокрема, законопроєкт №4335 пропонував дозволити придбання та зберігання зброї, тоді як альтернативний проєкт №4335-1 передбачав дозвіл і на її носіння.

6 вересня 2021 очільник МВС Денис Монастирський виступив проти легалізації вогнепальної зброї.

17 лютого 2022 міністр оборони Олексій Резніков підтримав легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту.

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