Хунта М'янми ув'язнила американського журналіста Фенстера на 11 років

Про це повідомляє The Guardian.



Хунта М'янми, яка керує країною після військового перевороту, засудила американського журналіста Денні Фенстера до 11 років ув'язнення.



Уряд США назвав це рішення "глибоко несправедливим" та вимагає негайно відпустити журналіста.



Денні Фенстера, який був головним редактором інтернет-журналу Frontier Myanmar, звинувачують у підбурюванні незгоди з армією, незаконній організації та порушенні іміграційних законів. Пізніше до списку додали тероризм.



Фенстер став першим західним журналістом, якого посадили до в'язниці після переходу влади до військових сил М'янми. У лютому 2021 року після обрання нового правління на чолі з лауреаткою Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі на демократичних виборах збройні сили влаштували військовий переворот.



Дії армії викликали масові протести. З початку громадянської війни хунта М'янми заарештувала десятки критично налаштованих журналістів і вбила понад 1,200 протестувальників.



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