Поліція перевіряє аеропорт "Бориспіль" щодо замінування
12 січня до відділення поліції Бориспільського РУП надійшло повідомлення щодо анонімної інформації про можливі вибухи в місті Києві на станціях метро та аеропортах "Жуляни" та "Бориспіль"
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Згідно з затвердженими інструкціями працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини спільно із слідчо-оперативною групою відділення поліції №1 (а/е "Бориспіль") Бориспільського РУП, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки проводять відповідні заходи по обстеженню приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту", - пишуть у поліції.
Зазначається, що під час перевірки будь-яких підозрілих предметів не виявлено. Аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.
Нагадаємо, що у Києві зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна" через повідомлення про замінуванняю
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