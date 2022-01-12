Поліція перевіряє аеропорт "Бориспіль" щодо замінування

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Згідно з затвердженими інструкціями працівники вибухотехнічної служби поліції Київщини спільно із слідчо-оперативною групою відділення поліції №1 (а/е "Бориспіль") Бориспільського РУП, працівниками патрульної поліції, кінологічною службою авіабезпеки проводять відповідні заходи по обстеженню приміщення терміналу "Д" та прилеглої території аеропорту", - пишуть у поліції.



Зазначається, що під час перевірки будь-яких підозрілих предметів не виявлено. Аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв та працює в штатному режимі.



Нагадаємо, що у Києві зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" та "Театральна" через повідомлення про замінуванняю

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