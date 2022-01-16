Кібератака на Україну може мати масштабніші, ніж вважалося, наслідки, - Microsoft
Компанія Microsoft попередила, що наслідки кібератаки на українські урядові сайти можуть мати набагато більші масштаби, ніж вважалося
Про це заявили у Microsoft, повідомляє Голос Америки.
Центр аналізу загроз компанії Microsoft (MSTIC) знайшов докази зловмисного кібервтручання проти кількох організацій в Україні. У висновках від 15 січня йдеться, що зловмисне програмне забезпечення вперше з’явилося в системах жертв в Україні 13 січня 2022 року.
Розслідування триває, але вже зараз можна сказати, що втручання відбулося з метою привести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу. Йдеться про виявлення десятків уражених систем.
"Ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу", – заявили у Microsoft.
У компанії рекомендували всім організаціям негайно провести ретельне розслідування та вдатися до захисту.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- 15 січня стало відомо, що до кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
- 16 січня у Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія.
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