Кібератака на Україну може мати масштабніші, ніж вважалося, наслідки, - Microsoft

Про це заявили у Microsoft, повідомляє Голос Америки.

Центр аналізу загроз компанії Microsoft (MSTIC) знайшов докази зловмисного кібервтручання проти кількох організацій в Україні. У висновках від 15 січня йдеться, що зловмисне програмне забезпечення вперше з’явилося в системах жертв в Україні 13 січня 2022 року.

Розслідування триває, але вже зараз можна сказати, що втручання відбулося з метою привести цільові пристрої у непрацездатність, а не для отримання викупу. Йдеться про виявлення десятків уражених систем.

"Ця кількість може зростати в міру продовження нашого розслідування. Ці системи охоплюють декілька державних, некомерційних та інформаційно-технологічних організацій, які базуються в Україні. Ми не знаємо поточного етапу операційного циклу цього зловмисника або того, скільки інших організацій-жертв може існувати в Україні чи інших географічних місцях. Однак малоймовірно, що ці системи, які постраждали, відображають весь масштаб впливу", – заявили у Microsoft.

У компанії рекомендували всім організаціям негайно провести ретельне розслідування та вдатися до захисту.

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