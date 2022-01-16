Всі докази свідчать, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія, - Мінцифри

Про це повідомляє офіційний сайт Мінцифри.

У міністерстві вважають, що за кібератакою на урядові сайти 14 січня стоїть Росія.

"Держспецзв'язку разом з СБУ і кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. На сьогодні можна сказати, що всі докази свідчать про те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну і активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторі. Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - заявили у Мінцифри.

У міністерстві додали, що кібератака мала на меті знизити довіру громадян до влади та створити враження про вразливість української критичної інформаційної інфраструктури.

"Її мета - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців", - переконані у Мінцифри.

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