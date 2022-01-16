Всі докази свідчать, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія, - Мінцифри
У Міністерстві цифрової трансформації України заявили, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія
Про це повідомляє офіційний сайт Мінцифри.
У міністерстві вважають, що за кібератакою на урядові сайти 14 січня стоїть Росія.
"Держспецзв'язку разом з СБУ і кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. На сьогодні можна сказати, що всі докази свідчать про те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну і активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторі. Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - заявили у Мінцифри.
У міністерстві додали, що кібератака мала на меті знизити довіру громадян до влади та створити враження про вразливість української критичної інформаційної інфраструктури.
"Її мета - не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектора і підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, кинувши в інфопростір фейки про уразливість критичної інформаційної інфраструктури і про "злив" персональних даних українців", - переконані у Мінцифри.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що сьогодні є лише одна країна, яка могла б займатися кібератаками - це Російська Федерація.
- До кібератаки на українські урядові сайти може бути причетна група хакерів, яку пов'язують з білоруською розвідкою.
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