Київ на порозі "червоної" зони карантину, - Кличко

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що ситуація з розповсюдженням коронавірусу в Києві погіршується щодня.

"За минулу добу в Києві - понад 1 тисяча нових хворих та 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них - у важкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ - на порозі "червоної" зони", - наголосив він.

Мер зауважив, що наразі єдиний спосіб зупинити розповсюдження коронавірусу та уникнути найсуворіших обмежень — масова вакцинація.

"Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють. Тому не слухайте дику пропаганду антивакцинаторів! Бо 98% госпіталізованих до лікарень — не щеплені. І помирають, в абсолютній переважності, не вакциновані пацієнти", - додав Кличко.

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