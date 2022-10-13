Про це повідомили в телеграмі Центру протидії дезінформації.

Так, станом на ранок 13 жовтня росіяни поширили дезінформацію та дві маніпуляції.

Дезінформація: заступниця постпреда РФ при ЮНЕСКО Т. Довгаленко заявила, що майданчик ЮНЕСКО перетворився на рупор дешевої пропаганди Києва й що "зробивши 2014 року свій історичний вибір на користь возз'єднання з РФ, мешканці Криму відвели від себе смертельні загрози "майданної влади" та забезпечили собі головне право людини – право на життя".

Маніпуляція: постпред РФ при ООН В. Небензя заявив, що "у Генасамблеї представлено політизований та відверто провокаційний документ, в якому <…> міститься конфронтаційний заряд, здатний підірвати будь-які зусилля на користь дипломатичного розв’язання кризи навколо України".

Маніпуляція: спікер держдуми РФ В. Володін пообіцяв жорстку відповідь "у разі продовження терактів з боку Києва, [оскільки] ніде у світі з терористами переговорів не ведуть: «Всі організатори та виконавці терактів мають бути знайдені. Хто чинитиме опір – знищені".