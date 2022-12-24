Київ передав Чернігову ₴100 млн на відбудову після російської окупації

Про це повідомляє Чернігівська міська рада.

"До Чернігова приїхав міський голова Києва Віталій Кличко. Крім слів вдячності, столиця України ухвалила рішення підтримати наше місто, перерахувавши зі свого бюджету в казну Чернігова 100 млн грн. Кошти вже отримані й будуть спрямовані на відновлення житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Рішення про виділення 100 млн гривень на відбудову Чернігова Київрада затвердила на засіданні 24 листопада.

"Проїхавшись зараз Черніговом, боляче дивитися на зруйновані будинки та інфраструктуру, але, переконаний, що ми все відбудуємо спільними зусиллями, допомагаючи один одному. Я хочу подякувати чернігівцям, які захищали своє рідне місто і також захищали столицю. Ми вам дуже вдячні: за вашу позицію, за ваш патріотизм за вашу стійкість. І, можу запевнити, ми цінуємо, ми знаємо, ми ніколи не забудемо те, що ви робите. Ви можете завжди розраховувати на місто Київ і киян, які, пліч-о-пліч, разом з вами у ті часи, коли потрібно вистояти. Ми пройдемо ці виклики і будемо сильнішими, - звернувся до громади Чернігова Віталій Кличко.

У міськраді наголошують, що у Чернігівській області російські війська залишили після себе більш як 8 тисяч зруйнованих та пошкоджених будівель. Понад 90% – це житло. Розбиті 33 мости та переходи, пошкоджено більше 1100 км автомобільних доріг.

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