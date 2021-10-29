Київ планує до кінця року викупити п’ятий цех заводу "Більшовик"

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє пресслужба КМДА.

Надалі цей цех буде знесено, щоб завершити будівництво розв'язки на Шулявському шляхопроводі.

"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.

Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех.

За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.