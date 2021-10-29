Київ планує до кінця року викупити п’ятий цех заводу "Більшовик"
П'ятий цех Першого київського машинобудівного заводу (“Більшовик”) має бути продано Києву за 112 мільйонів гривень за рішенням суду
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі одного із телеканалів, повідомляє пресслужба КМДА.
Надалі цей цех буде знесено, щоб завершити будівництво розв'язки на Шулявському шляхопроводі.
"Місто має суперечку з приводу 5-го цеху "Більшовика" з Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали весь завод. Ми відмовилися та звернулися до суду", – заявив Кличко.
Мер підкреслив, що згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу "Більшовик" зобов'язаний продати Києву п'ятий цех.
За його словами, якщо місто вирішить питання щодо п'ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочне оформлення необхідних документів та будівництво.
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