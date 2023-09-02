Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст від The Economist, але з низьким результатом

Про це пише The Village.

У рейтингу 2023 року Київ посів 165 місце зі 173 позицій.

Укладачі рейтингу пояснили, що такий низький результат спричинений руйнуваннями інфраструктури, через російське вторгнення. Минулого року українську столицю не включили до рейтингу через війну.

На останніх позиціях Київ був у 2017-му, а два роки тому Київ увійшов у п’ятірку міст, які показали найбільший розвиток протягом п’яти років.

Також серед останніх позицій у рейтингу залишаються Дамаск (Сирія) і Триполі (Лівія).

Перше місце в рейтингу посіла столиця Австрії - Відень, як і торік. Місто отримало найкращі бали за всіма показниками: система охорони здоровʼя, культура, освіта, інфраструктура, стабільність.

Копенгаген посів друге місце, а третю й четверту позиції зайняли австралійські міста Мельбурн та Сідней.

Західноєвропейські міста спустились нижче в рейтингу, ніж того року, через робітничі страйки та громадські заворушення, що вплинуло на їхню стабільність, вважають укладачі рейтингу.

Топ-10 найкомфортніших міст

1. Відень (Австрія)

2. Копенгаген (Данія)

3. Мельнбурн (Австралія)

4. Сідней (Австралія)

5. Ванкувер (Канада)

6. Цюріх (Швейцарія)

7. Калґарі (Канада)

8. Женева (Швейцарія)

9.Торонто (Канада)

10. Осака (Японія), Окленд (Нова Зеландія)

Довідка. Рейтинг найбільш комфортних міст для життя складає Economist Intelligence Unit (EIU) – аналітичний підрозділ британського журналу The Economist. Під час складання рейтингу міста оцінюють за різними показниками (система охорони здоровʼя, культура, освіта, інфраструктура, стабільність).