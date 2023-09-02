Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст від The Economist, але з низьким результатом

Київ повернувся до рейтингу найкомфортніших міст від The Economist, але з низьким результатом

2 вересня, 2023 субота
16:33
Економіка Київ

The Global Liveability Index від британського видання The Economist знову включив Київ до рейтингу найкомфортніших міст світу, але в останню десятку

Про це пише The Village.

У рейтингу 2023 року Київ посів 165 місце зі 173 позицій.

Укладачі рейтингу пояснили, що такий низький результат спричинений руйнуваннями інфраструктури, через російське вторгнення. Минулого року українську столицю не включили до рейтингу через війну.

На останніх позиціях Київ був у 2017-му, а два роки тому Київ увійшов у п’ятірку міст, які показали найбільший розвиток протягом п’яти років.

Також серед останніх позицій у рейтингу залишаються Дамаск (Сирія) і Триполі (Лівія).

Перше місце в рейтингу посіла столиця Австрії - Відень, як і торік. Місто отримало найкращі бали за всіма показниками: система охорони здоровʼя, культура, освіта, інфраструктура, стабільність.

Копенгаген посів друге місце, а третю й четверту позиції зайняли австралійські міста Мельбурн та Сідней. 

Західноєвропейські міста спустились нижче в рейтингу, ніж того року, через робітничі страйки та громадські заворушення, що вплинуло на їхню стабільність, вважають укладачі рейтингу.

Топ-10 найкомфортніших міст

1. Відень (Австрія)
2. Копенгаген (Данія)
3. Мельнбурн (Австралія)
4. Сідней (Австралія)
5. Ванкувер (Канада)
6. Цюріх (Швейцарія)
7. Калґарі (Канада)
8. Женева (Швейцарія)
9.Торонто (Канада)
10. Осака (Японія), Окленд (Нова Зеландія) 

Довідка. Рейтинг найбільш комфортних міст для життя складає Economist Intelligence Unit (EIU) – аналітичний підрозділ британського журналу The Economist. Під час складання рейтингу міста оцінюють за різними показниками (система охорони здоровʼя, культура, освіта, інфраструктура, стабільність).

  • Управління туризму та промоцій і Київський центр розвитку туризму підготували низку екскурсій для киян і гостей міста. Їх буде присвячено Незалежності України.
  • Депутати Київської міської ради додатково виділили на проєктування будівництва та капітальні ремонти укриттів у закладах освіти столиці майже 133 млн грн.
Світ
Культура
Україна
новини Києва
Світ про Україну
Читайте також:
1 вересня, 2023 п'ятниця
СБУ затримала снайпера, який за наказом ФСБ готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі
1 вересня, 2023 п'ятниця
"Криворукі якісь": ГУР показало, як два ворожі гелікоптери та літак не змогли спіймати український дрон
мобілізація
1 вересня, 2023 п'ятниця
В Україні обмежено придатних чоловіків можуть мобілізувати до лав ЗСУ, проте є нюанси
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
2 вересня
16:28
Оновлено
обстрілял Херсонщини
РФ вдарила з авіації по Одрадокам’янці на Херсонщині: загинув чоловік, є поранені
16:11
на фото: Джиммі Баффет
У віці 76 років помер американський співак і автор пісень Джиммі Баффет
16:00
У Києві відкриють першу бібліотеку настільних ігор, які видаватимуть додому, як книжки
15:55
фейк
Пропаганда РФ сфабрикувала фейковий ролик про загибель 400 українських військових
15:48
Харківщина
Обстріли на Харківщині: у Вовчанську та Чугуївському районі є загибла і двоє поранених
15:39
Ексклюзив
Будуть голосувати завезені росіяни за кандидатів, які ніколи не проживали в Україні: Правозахисник про псевдовибори РФ на тимчасово окупованих територіях
15:28
Додаток "Дія"
Незабаром у "Дії" з'являться ще чотири нові сервіси
15:19
Оновлено
Нобелівська премія
Нобелівський фонд відкликав запрошення послів РФ, Білорусі й Ірану на церемонію вручення премій
15:15
долар євро валюта обмін
Курс валют 2 вересня: ціни на долар, євро, злотий
15:00
Ексклюзив
Путін
Путін хоче затягнути війну, але мова йде про можливість завершити її якомога швидше, - російський дисидент Яковенко
15:00
Ексклюзив
Майкл Макфол експосол США у РФ
У критичних випадках Путін здається під тиском і його погрози нічого не варті, - Макфол
14:49
У Бердянську чули потужний вибух
14:42
Верховна Рада
Наступного тижня може оновитися керівництво Антимонопольного комітету та Фонду держмайна, - нардеп
14:36
Бєлгородська область. Обстріл
У Росії заявили про нібито обстріл Бєлгородської області: є загиблий
14:24
Сумщина
Росіяни обстріляли з мінометів Середину-Буду на Сумщині: поранено двох енергетиків
14:10
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині вантажівка з піском зіткнулася з автобусом: 6 загиблих, 42 поранених
14:01
Щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, росіяни підпалюють мінні поля, - The New York Times
13:56
Окупанти зімітували явку
"Зіпсуй бюлетень": за допомогою БПЛА мешканців ТОТ закликають ігнорувати псевдовибори
13:51
Джо Байден
Білий дім готується до ймовірного імпічменту Байдена за ініціативою республіканців, - NBC
13:35
питна вода
На окупованих територіях нестача прісної води: видають дозовано тільки за наявності паспорта РФ
13:33
OPINION
Богдан Буткевич
Двіж з Коломойським має кілька цілей
13:25
Ексклюзив
путін
Незалежний політолог Орєшкін розповів, хто у РФ є основною загрозою режиму Путіна
13:24
хакери
Кіберзлочинність коштуватиме Німеччині 206 мільярдів євро у 2023 році
13:23
Інтерв’ю
Майкл Мак-Фол
Путін найбільше боїться втрати Криму, - посол Майкл Макфол в інтерв'ю Еспресо
13:15
Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
Продавав гуманітарну допомогу для Ірпеня: поліція викрила псевдоволонтера
12:57
Оновлено
обстріл, ППО
У Кривому Розі ППО збила російський безпілотник
12:48
Освіта в Україні
"Якщо школи не матимуть генераторів - перейдуть на дистанційну форму": у МОН прокоментували підготовку до зими
12:08
Оновлено
Мінкульт
У Раді найближчим часом призначать нову голову Мінкульту
11:59
Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця
Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця
11:45
Свято-Духівський храм с. Луг Рахівського району
Роздавав антиукраїнські листівки: на Житомирщині СБУ зібрала докази проти клірика Московського патріархату
11:40
електроенергія, світло ЛЕП
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів знеструмлені 10 тис. споживачів
11:02
Огляд
ракета Х-22
Ракета Х-22: все про озброєння, яке Росія використовує для терористичних атак
11:00
Огляд
міжнародний огляд
США кажуть про значний успіх ЗСУ за останні три дні, Україна запустила власну далекобійну ракету, Маск допоміг поширювати пропаганду РФ. Акценти світових ЗМІ 2 вересня
10:55
Ексклюзив
На південному фронті визріває неприємна ситуація для росіян, - боєць ЗСУ
10:55
Джейк Салліван та Андрей Ермак
Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном: обговорили український контрнаступ і Формулу миру
10:55
В Україні очікується суха погода, проте у західних регіонах пройдуть дощі: прогноз на 3 вересня від Наталки Діденко
10:43
Середземноморська плодова муха
Чи варто пити напій, якщо до нього потрапила муха, - дослідження
10:35
Оновлено
Херсон
Армія РФ вночі вдарила по Херсону: 2 постраждалих
10:17
Запорізька АЕС
У Енергоатомі відзвітували про рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС: ситуація наразі стабільна
10:11
безпілотник, дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці БПЛА по Бєлгородській області
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV