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Головна Культура У Києві проведуть безоплатні екскурсії, присвячені Незалежності України

У Києві проведуть безоплатні екскурсії, присвячені Незалежності України

28 серпня, 2023 понедiлок
11:07
Культура Київ

Управління туризму та промоцій і Київський центр розвитку туризму підготували низку екскурсій для киян і гостей міста. Їх буде присвячено Незалежності України

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Усього заплановано 17 безоплатних екскурсій, які проходитимуть із вівторка по неділю.

З огляду на значний попит та обмежену кількість місць під час воєнного стану реєстрація є обов’язковою, зазначили в КМДА. У разі оголошення повітряної тривоги учасників екскурсії відведуть в укриття.

Розклад

Екскурсія "Крізь віки до Незалежності", під час якої можна буде почути розповідь про боротьбу за українську державність часів Гетьманщини, дізнатися про державні утворення України, які засновувалися століття тому, а також ознайомитися з історією проголошення Незалежності України та боротьби за її майбутнє в новітній історії.

Дата та час: 29 серпня, вівторок, 15:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/GFZfFMKKr9jTpYcm9.

Дата та час: 30 серпня, середа, 15:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/6MNLHV8bn43CzSdT6.

Дата та час: 1 вересня, п’ятниця, 16:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/dTSVU44UG6Swr1E6A.

Екскурсія "Київ – столиця нескорених", де можна буде почути про те, як українці боролися за свою свободу, а також дізнатися, який внесок зробили громадяни для того, аби Київ вважали незламною столицею.

Дата та час: 29 серпня, вівторок, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/yyjLkg4TgiJMh3Km9.

Дата та час: 30 серпня, середа, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/bUU9rhL4MQxD5D5h7.

Дата та час: 31 серпня, четвер, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/Xf8R7cb7X59kuPEz5.

Дата та час: 2 вересня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/NEjz742Ueh9Y1DBA8.

Дата та час: 3 вересня, неділя, 12:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/KdqDQ8Vj1j6pbEhb7.

Екскурсія "Шлях до свободи", під час якої можна буде познайомитися з історією становлення України як вільної держави та з особистостями, які відіграли ключову роль у її становленні та боротьбі за Незалежність, а також із місцями, які пов’язують нас із цими історичними подіями.

Дата та час: 29 серпня, вівторок, 18:30.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/DS6WLu9uESZF6wcP9.

Дата та час: 30 серпня, середа, 18:30.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/pmkwLTEhLDrhJ52N7.

Дата та час: 1 вересня, п’ятниця, 18:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/skoiDLFTKBP6uX1MA.

Дата та час: 3 вересня, неділя, 11:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/pc8AciC4WnxyFqq5A.

Екскурсія "Герої Незалежності", на шляху якої можна буде дізнатися про драматичні події боротьби за Незалежність України, побачити місця, що зберігають пам’ять про героїв війн та революцій, визначних діячів громадсько-культурного руху, талановитих вчених і митців, образи яких повсякчас стоять на варті нашої національної самобутності.

Місце зустрічі вказано в анкеті.

Дата та час: 29 серпня, вівторок, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/czBSD17p5wzPFJs2A.

Дата та час: 30 серпня, середа, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/MsYXjzJo6sXmR9tz5.

Дата та час: 31 серпня, четвер, 17:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/sZVNpYJG6G4yW87F8.

Дата та час: 2 вересня, субота, 12:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/PtcBYjqiWbEXc6Mj9.

Дата та час: 3 вересня, неділя, 12:00.

Реєстрація за посиланням: https://forms.gle/ogmKoKeepVYZxYu77.

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