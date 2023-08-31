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На облаштування укриттів у закладах освіти Києва додатково спрямували майже 133 млн грн

31 серпня, 2023 четвер
18:13
Економіка укриття

Депутати Київської міської ради додатково виділили на проєктування будівництва та капітальні ремонти укриттів у закладах освіти столиці майже 133 млн грн

Відповідні зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на поточний рік ухвалили депутати Київської міської ради під час засідання 31 серпня.

"Так, на проєктування будівництва споруд цивільного захисту населення в десяти районах міста спрямують 91 мільйон гривень. На капітальні ремонти наявних укриттів, що розташовані у школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, буде виділено 41,6 мільйона гривень", - ідеться у повідомленні.

Що відомо про освітній процес та стан укриттів у Києві

Станом на початок серпня 2023 року у столиці укриття мали 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.

17 серпня у межах міської програми "Безпечне освітнє середовище" у Києві виділили рекордну суму – понад 500 мільйонів гривень на ремонт та збільшення кількості укриттів у закладах освіти.

Київська міська влада оголосила структуру 2023/2024 навчального року для школярів столиці, розповіли про дати канікул, атестації, компенсаторних занять та формат навчання в умовах воєнного стану.

Так, новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Влада зобов'язалася враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситиме зміни у структуру навчального року

Згодом повідомлялося, що з 1 вересня у столиці за партами навчатимуться 240 тисяч школярів. Батьки погодились на навчання своїх дітей офлайн.

30 серпня Рада оборони Києва ухвалила рішення про те, що доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.

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