У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів, що у 2,5 раза більше, ніж торік
З першого вересня у столиці за партами навчатимуться 240 тисяч школярів. Батьки погодились на навчання своїх дітей офлайн
Про це інформують на Порталі Києва.
"240 тисяч – це у 2,5 раза більше, ніж минулого року, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання. Це говорить про велику довіру до того, що робить влада столиці, про те, що ми все правильно робимо в плані навчання та захисту дітей. І це при тому, що в минулому навчальному році дві третини днів пройшли з перериванням уроків через повітряну тривогу, а кожна четверта ніч була без сну з тих самих причин. Але ми показали суспільству, що готові до викликів. Як результат – 762 школярі Києва отримали найвищий бал під час основної сесії Національного мультимедійного тесту", – зазначив повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Цьогоріч основну увагу міська влада приділила ремонтам та модернізації укриттів. Нині 417 шкіл із 420 мають сховища, у яких вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць.
"У тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі", – наголосив Мондриївський.
Цьогоріч заклади освіти столиці забезпечили всі формати навчання, давши можливість навчатись без перерв і для тих дітей, які перебувають за межами столиці та не можуть приєднатись до очного процесу.
- У Києві станом на початок серпня укриття мали 83% закладів дошкільної освіти, 91% закладів загальної середньої освіти, 95% закладів професійної та професійно-технічної освіти, 75% закладів фахової передвищої та вищої освіти.
- У межах міської програми "Безпечне освітнє середовище" у Києві виділили рекордну суму – понад 500 мільйонів гривень на ремонт та збільшення кількості укриттів у закладах освіти.
- 22 серпня Київська міська влада оголосила структуру 2023/2024 навчального року для школярів столиці, розповіли про дати канікул, атестації, компенсаторних занять та формат навчання в умовах воєнного стану.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.63Продаж 41.76
- Актуальне
- Важливе