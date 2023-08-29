У Києві офлайн навчатимуться 240 тис. школярів, що у 2,5 раза більше, ніж торік

Про це інформують на Порталі Києва.

"240 тисяч – це у 2,5 раза більше, ніж минулого року, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання. Це говорить про велику довіру до того, що робить влада столиці, про те, що ми все правильно робимо в плані навчання та захисту дітей. І це при тому, що в минулому навчальному році дві третини днів пройшли з перериванням уроків через повітряну тривогу, а кожна четверта ніч була без сну з тих самих причин. Але ми показали суспільству, що готові до викликів. Як результат – 762 школярі Києва отримали найвищий бал під час основної сесії Національного мультимедійного тесту", – зазначив повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Цьогоріч основну увагу міська влада приділила ремонтам та модернізації укриттів. Нині 417 шкіл із 420 мають сховища, у яких вдалось забезпечити майже 190 тисяч місць.

"У тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, буде діяти змішана система навчання. Зокрема можливе використання такого механізму як друга зміна або перемінне офлайн/онлайн-навчання, проте – винятково для учнів старших класів. Початкова школа буде навчатись офлайн, бо це й інше засвоєння матеріалу, й можливість обом батькам працювати на своїй основній роботі", – наголосив Мондриївський.

Цьогоріч заклади освіти столиці забезпечили всі формати навчання, давши можливість навчатись без перерв і для тих дітей, які перебувають за межами столиці та не можуть приєднатись до очного процесу.