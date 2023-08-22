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Як навчатимуться школяри у Києві: дати канікул, атестації та компенсаторних занять

22 серпня, 2023 вiвторок
19:19
Суспільство школа

Київська міська влада оголосила структуру 2023/2024 навчального року для школярів столиці, розповіли про дати канікул, атестації, компенсаторних занять та формат навчання в умовах воєнного стану

Про це інформує Портал Києва.

"Новий навчальний рік у столиці традиційно стартує 1 вересня і триватиме загалом до 28 червня 2024 року – з перервами на канікули, атестацією та проведенням компенсаторних занять. Ми будемо враховувати безпекову ситуацію в умовах воєнного стану та інші фактори, які можуть вплинути на організацію освітнього процесу, та, за необхідності, вноситимемо зміни у структуру навчального року", – зауважив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Навчальний рік 2023/2024:

  • І семестр триватиме з 1 вересня до 22 грудня 2023 року
  • ІІ семестр – із 8 січня до 31 травня 2024 року.

Осінні канікули заплановані з 23 до 29 жовтня 2023 року. Зимові – з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року. А весняні – триватимуть із 25 до 31 березня 2024 року. Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.

Останні дзвоники прозвучать у школах 31 травня.

Компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат і освітніх розривів, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024 року. 

Формат навчання у столиці

Кожен заклад освіти самостійно обиратиме формат, у якому працюватиме школа, консультуючись із батьками. Рішення про перехід на очне, дистанційне або змішане навчання прийматиметься на засіданнях педагогічних рад з урахуванням безпекових норм і побажань.

"Безпека дітей та освітян – на першому місці. Тому перед тим, як визначатися з форматом навчання, мають бути враховані технічні можливості укриттів, що знаходяться безпосередньо в закладі освіти або в пішій доступності до нього. Розклад занять керівники шкіл будуть складати відповідно до кількості охочих навчатися очно і місткості укриття. Звісно, ми просимо за можливості віддавати перевагу саме очному навчанню", – пояснив заступник очільника КМДА.

Педагогічні ради повинні визначити форми та формати організації навчального процесу, затвердити алгоритми роботи закладів освіти. А також – прийняти рішення про врахування результатів навчання з предметів галузей "мистецька", "фізична культура" та інших, які учні отримали в закладах позашкільної освіти.

Крім того, педради повинні прийняти рішення про результати навчання з тих предметів, що вивчаються в закладі освіти за кордоном та збігаються з предметами освітньої програми для зниження навчального навантаження на учнів, які одночасно навчаються за межами України та в Києві. Кожна школа має поновити схеми руху учасників освітнього процесу під час тривоги та провести відповідні тренування й навчання із правил перебування в укриттях.

  • У Києві планують обладнати у 437 освітніх закладах укриття, а також побудувати окремі підземні сховища для деяких шкіл. Формат навчання буде залежати від кількості місць.  
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