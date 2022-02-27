Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає, але є групи диверсантів, яких виловлюють, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.



Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.



Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп.



Саме задля безпеки мешканців ми запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття.



Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців у всій Украіні!



У Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, в тому числі одна дитина. 4 невідомих особи та 18 військових і бійців теробони.

Поранені 106 людей Із них 47 цивільних. Зокрема троє дітей. В тому числі 17-ти річний курсант.



Зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися 7 приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали. Загиблих, слава Богу, не виявили. Потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. В цілому ситуація в місті зараз контрольована.



Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить . Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей.



Лікарні столиці працюють в режимі військового часу. Приймають, як тих, хто сам звертається за екстренною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі.



На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові.



Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором.

Після закінчення комендатської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом із Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb