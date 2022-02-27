Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає, але є групи диверсантів, яких виловлюють, - Кличко
Київ продовжує тримати оборону, російських військ у столиці немає. У місті діють групи диверсантів, яких виловлюють українські військові, правоохоронці та тероборона
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і терборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів.
Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп.
Саме задля безпеки мешканців ми запровадили комендантську годину до завтрашнього ранку. Не виходьте на вулиці. Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття.
Росія обстрілює житлові квартали в столиці України. Росія вбиває українців у всій Украіні!
У Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, в тому числі одна дитина. 4 невідомих особи та 18 військових і бійців теробони.
Поранені 106 людей Із них 47 цивільних. Зокрема троє дітей. В тому числі 17-ти річний курсант.
Зранку на вулиці Лаврухіна стався вибух у дворі 16-ти поверхового будинку. Загорілися 7 приватних автівок. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна і балкони з 1-15 поверх. Людей із одного під'їзду евакуювали. Загиблих, слава Богу, не виявили. Потерпілі — попередньо з легкими ушкодженнями. В цілому ситуація в місті зараз контрольована.
Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить . Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей.
Лікарні столиці працюють в режимі військового часу. Приймають, як тих, хто сам звертається за екстренною допомогою, так і тих, кого привозять швидкі.
На сьогодні центри переливання крові забезпечені компонентами крові.
Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. Прошу всіх, хто може, долучитися і стати донором.
Після закінчення комендатської години кров для поранених можна здати в центрах на вулиці Петра Запорожця, 26 та вулиці Максима Берлінського, 12.
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