Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину, лише дві області - "жовті"
В Україні станом на 1 листопада в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області. Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній", усі інші - у "помаранчевій"
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
До "червоної" зони віднесено:
- Київ;
- Херсонську;
- Одеську;
- Запорізьку;
- Донецьку;
- Дніпропетровську;
- Сумську;
- Миколаївську;
- Рівненську;
- Житомирську;
- Івано-Франківську;
- Київську;
- Луганську;
- Хмельницьку;
- Чернігівську;
- Львівську області.
У "помаранчевій" знаходяться:
- Вінницька;
- Волинська;
- Полтавська;
- Тернопільська;
- Харківська;
- Черкаська;
- Чернівецька області.
У "жовтій" зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.
- Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину.
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