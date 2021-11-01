Київ та 15 регіонів перебувають у "червоній" зоні карантину, лише дві області - "жовті"

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

До "червоної" зони віднесено:

Київ;

Херсонську;

Одеську;

Запорізьку;

Донецьку;

Дніпропетровську;

Сумську;

Миколаївську;

Рівненську;

Житомирську;

Івано-Франківську;

Київську;

Луганську;

Хмельницьку;

Чернігівську;

Львівську області.

У "помаранчевій" знаходяться:

Вінницька;

Волинська;

Полтавська;

Тернопільська;

Харківська;

Черкаська;

Чернівецька області.

У "жовтій" зоні карантину залишились тільки Кіровоградська та Закарпатська області.





Нагадаємо, з 1 листопада у Києві почала діяти "червона" зона адаптивного карантину.

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