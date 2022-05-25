Київ та Будапешт домовляються про транспортування "трубою Медведчука" дизелю в Україну

Про це донедавна очільник "дочки" Нафтогазу, Укртранснафти, Микола Гавриленко розповів в інтерв’ю ЕП.

Він зазначив, що після того, як "трубу" забрали у структур Медведчука і передали Укртранснафті, до початку повномасштабної війни РФ проти України держкомпанія не могла транспортувати нею дизпаливо, адже залишки пального так і не передали на баланс Укртранснафти. Після 24 лютого ситуація змінилася, і ці обсяги вирішили передати на потреби держави.

У процесі передачі Гавриленко виступив з ініціативою залишити в трубі деяку кількість палива, щоб використати його як технологічне для організації зворотного (реверсного) прокачування дизеля з Угорщини в Україну. На початку травня розпочалися переговори з компанією MOL як власником активів, на які заходить цей продуктопровід на території Угорщини.

"Наша переговорна позиція була побудована на тому, щоб налагодити транспортування цією трубою з Угорщини в Україну 100-150 тисяч тонн дизпалива на місяць", – розповідає Гавриленко. Цей обсяг розглядався як базовий з огляду на виробничі характеристики системи у стандартному режимі роботи.

Натомість у MOL заявили, що вільного ресурсу палива вони не мають. Як пояснює ексочільник Укртранснафти – через те, що передвиборна кампанія прем’єра Угорщини Віктора Орбана була побудована, зокрема, на низьких цінах на нафтопродукти. Зараз в Угорщині ціна дизпалива – 1,2-1,4 євро за літр, що на 30-40% нижче за решту Європи. Через це суттєво зріс попит, який треба задовольняти.

Натомість угорська компанія заявила про готовність транспортувати паливо з Угорщини в Україну продуктопроводом.

"Все, що MOL змогла нам запропонувати, – це лише варіант, за якого ми знаходитимемо дизпаливо в ЄС, доставлятимемо його у вагонах-цистернах до їхніх терміналів, де він перекачуватиметься у продуктопровід і поставлятиметься ним в Україну", – пояснює Гавриленко.

Зрештою, 19 травня було укладено попередню угоду про готовність MOL підписати договір щодо транспортування дизпалива цим продуктопроводом. "Договір відпрацьований обома сторонами і може бути підписаний у найближчі кілька днів", – додав він.

Відзначимо, що після повномасштабного вторгнення Росії та обстрілу важливих інфраструктурних об'єктів, в Україні розпочався дефіцит пального. Спочатку уряд намагався регулювати його вартість, але на забезпечення АЗС пальним це не вплинуло. Відтак, в середині травня "відпустив" ціни і ситуація поступово врегульовується.

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