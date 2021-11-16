Київ висловив протест РФ через указ Путіна щодо прирівняння товарів з ОРДЛО до російських
Міністерство закордонних справ України передало Кремлю ноту протесту у зв'язку із указом Володимира Путіна про товари із тимчасово окупованих територій України
Про це повідомляється на сайті МЗС України.
Україна назвала підписання президентом Путіним указу про визнання в РФ так званих сертифікатів про походження товарів із ОРДЛО "грубим втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права".
"Підписання указу суперечить зобов‘язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках Нормандського формату", - наголошується у заяві.
МЗС закликало міжнародну спільноту підтримати Україну, щоб "змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".
Російському МЗС направили ноту протесту.
- 15 листопада Володимир Путін підписав указ про визнання у Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, що створює для них однакові умови на ринку на рівні з російськими.
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