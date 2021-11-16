Київ висловив протест РФ через указ Путіна щодо прирівняння товарів з ОРДЛО до російських

Про це повідомляється на сайті МЗС України.



Україна назвала підписання президентом Путіним указу про визнання в РФ так званих сертифікатів про походження товарів із ОРДЛО "грубим втручання у внутрішні справи України, порушення її законодавства та норм міжнародного права".



"Підписання указу суперечить зобов‘язанням Росії за Мінськими домовленостями та домовленостями в рамках Нормандського формату", - наголошується у заяві.



МЗС закликало міжнародну спільноту підтримати Україну, щоб "змусити Росію відмовитися від деструктивних дій та стати на шлях політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту".



Російському МЗС направили ноту протесту.

15 листопада Володимир Путін підписав указ про визнання у Росії товарів, які виготовлені в ОРДЛО, що створює для них однакові умови на ринку на рівні з російськими.