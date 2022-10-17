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Київ, Запоріжжя, Мар'їнка, Білогірка та інші: 25 населених пунктів постраждали внаслідок ударів РФ 17 жовтня

17 жовтня, 2022 понедiлок
20:59
війна з Росією

17 жовтня армія Росії завдала 9 ракетних, 39 авіаударів і близько 30 з реактивних систем по 25 населених пунктах України

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ударів противник використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, ворог продовжує використовувати безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", - пишуть в Генштабі.

Повідомляється, що рашисти завдали ударів у понад 25 населених пунктів - Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча на Харківщині; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка на Донеччині; Білогірка на Херсонщині; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів Білорусі, що залучаються до охорони кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА "Shahed -136".

На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Попівка і Ходино Сумської області;

На Слобожанському напрямку рашисти обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Козача Лопань, Огірцеве та Гатище;

На Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка, Стельмахівка, Зарічне, Киселівка, Терни та Ямполівка;

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупант обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Павлівка, Ольгівське та Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку окупанти обороняють зайняті позиції. Армія РФ обстрілює об’єкти військової та цивільної інфраструктури, ураження зазнали понад 35 населених пунктів вздовж зіткнення.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - додають у Генштабі.

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