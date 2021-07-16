Київавтодор відновить ділянку траси "Київ-Одеса", на якій стався зсув, до 3 серпня, - Кубраков

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив у Facebook.



Кубраков нагадав, що у медіа з'явилися фотографії зсуву ґрунту та деформації дорожнього покриття на дорозі Київ - Одеса біля села Троїцьке на Одещині через надмірні опади.



"Наразі крайня права смуга руху на цій ділянці перекрита - підрядна організація розпочала активні відновлювальні роботи. Повне завершення робіт заплановано до 3 серпня 2021", - написав Кубраков.



Він зазначив, що останній раз реконструкція цієї траси проводився понад 15 років тому. Наразі експлуатаційні характеристики дороги вичерпано. Крім того, додав міністр, сама дорожня основа дороги була влаштована неякісно.



"Останні роки ми намагались підтримувати у нормальному стані дорогу у межах експлуатаційного утримання. Однак цих заходів вже недостатньо, враховуючи, що інтенсивність руху тут одна з найвищих в Україні", - зауважив Кубраков.



Так, за його словами, коштами держбюджету ще у 2019-2020 роках розпочалося оновлення дороги М-05 у Київській та Черкаській областях. Паралельно також йде підготовка до оновлення дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Так, в рамках спільного проєкту було оновлено майже 300 км дороги. На перших ділянках вже затверджена проєктна документація і пройдені усі процедури.

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