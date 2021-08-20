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Київрада запровадить мораторій на реконструкцію об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ століть, - Кличко

20 серпня, 2021 п'ятниця
20:15
Суспільство Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження

Про це він написав на свої сторінці у Facebook.

"Друзі! Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом. Сьогодні РНБО зацікавилася пам’ятками архітектури, бо Міністерство культури вже довгий час не виконує свої прямі обов’язки", - зауважив мер Києва.

За його словами, варварськи зруйнована садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6.

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Він наголосив, що протягом трьох років Мінкультом повністю ігнорується подання КМДА про внесення 1469 об’єктів до Реєстру культурної спадщини.

"Руйнується, прикритий плакатиком "Велика реставрація" Гостиний двір, який Мінкульт не спроможний передати громаді Києва, щоб його можна було відремонтувати. Руйнуються сотні об’єктів по всій країні. Підняте на РНБО питання пам’яток архітектури дійсно перезріло. Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проект рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію. Якщо Мінкульт неспроможний, ми допоможемо", - зазначив Кличко.

  • Нагадаємо, в Україні проведуть аудит усіх архітектурних цінностей та відновлять зруйновану садибу Барбана в Києві. Таке рішення прийняло РНБО.

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Культура
Віталій Кличко
РНБО
КМДА
Київрада
архітектура
Київ
новини Києва
садиба
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