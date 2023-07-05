Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За підтримання обвинувачення Київською міською прокуратурою судом оголошено вирок киянці, яка поширила у соцмережі матеріали про роботу ППО та наслідки ураження повітряних цілей", - пише відомство.

Співачка та дружина наркодилера Юрія Чернецького Інна Воронова абсолютно визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

Дніпровський районний суд Києва затвердив угоду про визнання провини та призначив жінці покарання у 5 років за ґратами, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном один рік.

Повідомлялося, що 16 травня під час масованої ракетної атаки Росії по території столиці, мешканці різних районів зробили відео та фото роботи протиповітряної оборони України. Вони виклали це у соціальні мережі. Потім ці матеріали опублікували на російських пропагандистських інтернет-ресурсах.

У рамках провадження, відкритого за цим фактом, правоохоронці оголосили підозри 4 особам.

Що відомо про фільмування роботи ППО

17 травня Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил протиповітряної оборони під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.

2 червня СБУ зібрала доказову базу й отримала висновки експертиз, які підтвердили незаконну діяльність чотирьох мешканок столиці, що поширювали інформацію про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня. Суд їх відправив під цілодобовий домашній арешт до кінця липня.