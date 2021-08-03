Київський апеляційний суд заявив, що від імені установи роблять фейкові розсилки повісток

Про це повідомляє Судова влада України.

Листи надходять з адреси, домен якої схожий на пошту суду.



"Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду. Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим ПЗ", - йдеться у повідомленні.

Суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати.



Єдина офіційна електронна адреса - inbox@kia.court.gov.ua.

Установа планує звернутись до правоохоронців.