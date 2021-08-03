Київський апеляційний суд заявив, що від імені установи роблять фейкові розсилки повісток
Київський апеляційний суд повідомляє про розсилки фейкових повісток через електронну пошту від імені суду
Про це повідомляє Судова влада України.
Листи надходять з адреси, домен якої схожий на пошту суду.
"Ініціатори розсилки незаконно використовують логотип та найменування суду. Вказана спам-розсилка містить вкладення, активація якого призводить до інфікування операційної системи шкідливим ПЗ", - йдеться у повідомленні.
Суд закликає бути пильними та не відкривати вкладення листів, яких ви не очікували отримати.
Єдина офіційна електронна адреса - inbox@kia.court.gov.ua.
Установа планує звернутись до правоохоронців.
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