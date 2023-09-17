Київській театр опери відкрив 42-й театральний сезон

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

16 вересня Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва відкрив 42-й театральний сезон новим мюзиклом Бориса Севастьянова "Піноккія".

Подію відвідав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Основа лібрето – італійська, але постановникам вдалося створити самобутній та оригінальний твір. Його головною героїнею є дівчинка, на ім’я Піноккія. Лібретист театру Дмитро Тодорюк ввів багато нових змістовних акцентів у постановку, вигадав нові сцени та пригоди героїні. Це додало глибини та креативності виставі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головний меседж "Піноккії" – це постійний пошук себе та робота над собою, аби стати досконалішою версією себе.