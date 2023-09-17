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Київській театр опери відкрив 42-й театральний сезон

17 вересня, 2023 неділя
17:52
Культура Піноккія

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва 16 вересня відкрив 42-й театральний сезон мюзиклом Бориса Севастьянова "Піноккія"

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

16 вересня Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва відкрив 42-й театральний сезон новим мюзиклом Бориса Севастьянова "Піноккія".

Подію відвідав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

"Основа лібрето – італійська, але постановникам вдалося створити самобутній та оригінальний твір. Його головною героїнею є дівчинка, на ім’я Піноккія. Лібретист театру Дмитро Тодорюк ввів багато нових змістовних акцентів у постановку, вигадав нові сцени та пригоди героїні. Це додало глибини та креативності виставі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головний меседж "Піноккії" – це постійний пошук себе та робота над собою, аби стати досконалішою версією себе.

  • Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон. На Гала-концерті, приуроченому до відкриття сезону, прозвучали кращі твори світової класики, шедеври улюблених оперет, хіти європейських мюзиклів та сучасні пісні українських композиторів.
Київщина
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