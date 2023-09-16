Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон

Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон

16 вересня, 2023 субота
14:47
Культура "Запорожець за Дунаєм"

Цього сезону Національна оперета України відновлює світовий мюзикл "Звуки музики" Річарда Роджерса, мюзикл "Сімейка Адамсів" Е. Ліппа та оперета І. Кальмана "Баядера"

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон. На Гала-концерті, приуроченому до відкриття сезону, прозвучали кращі твори світової класики, шедеври улюблених оперет, хіти європейських мюзиклів та сучасні пісні українських композиторів.

"Українська сцена від сезону до сезону збагачує нашу силу духу, дає нам впевненість у нашій вірності традиціям, високому мистецтву, у вірності нашій Батьківщині. Мистецтво єднає не тільки митців на сцені, а й всіх людей, які несуть істинні цінності", — заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв. 

У повідомленні йдеться про те, що цього сезону відновлюється світовий мюзикл "Звуки музики" Річарда Роджерса, мюзикл "Сімейка Адамсів" Е. Ліппа та оперета І. Кальмана "Баядера".

Зокрема, заплановано проведення спільного гала-концерту "Вечір іспанських сарсуел".  Після багатьох років перемовин, Національна оперета України таки отримала ліцензію на показ мюзиклу "Чикаго" Джона Кандера.

Традиційно в Національній опереті України відбудуться концерти: "Вечір мюзиклу", "Штраус в опереті",  "Різдвяні зустрічі", "Музика із кінофільмів", "Тобі, коханій", "Музика сердець", та інші.

  • 8 вересня відбулося відкриття 25-го Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" в Херсоні. Цього року він проходитиме частково у Херсоні, а також у Португалії, Туреччині, Словаччині та Німеччині з 8 до 16 вересня під гаслом "Ми вдома".

  • Після трагічних подій, що сталися 19 серпня, Чернігівський обласний академічний театр все ж долучаться до фестивалю "Мельпомена Таврії".

Україна
Читайте також:
Антонівський міст
16 вересня, 2023 субота
ЗСУ форсують Дніпро на Херсонщині, у росіян немає ресурсів щоби завадити цьому, – ISW
Нестор Шуфрич
15 вересня, 2023 п'ятниця
Шуфричу оголосили підозру в держзраді: у нього знайшли план автономії Донеччини та Луганщини
14 вересня, 2023 четвер
WBC ухвалила рішення щодо бою Усика проти Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.39
  • EUR
    Купівля 40.32
    Продаж 41.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
16 вересня
15:43
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
Росія завдала 5 ракетних ударів по Харкову: поранено п'ятеро людей
15:30
Огляд
Олександр Усик
Усик - Ф'юрі, українець і Формула-1, збірна України і Євро-2024: головні новини українського спорту за тиждень
15:17
зарплата
Мінекономіки ухвалило Національну стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року
15:14
Харківщина
Росіяни обстріляли Козачу Лопань та Куп'янський район на Харківщині: 2 загиблих, 2 поранених
15:07
російські автомобільні номери
Польща з 17 вересня забороняє вʼїзд на авто з російськими номерами
15:05
гроші
"Живемо, як у 90-ті", - у міській раді Маріуполя розповіли про ситуацію із зарплатами в місті
15:05
Олександр Павлій
У 47-мої бригади "Маґура" новий командир, - ЗМІ
14:56
Ексклюзив
російський військовий корабель
У Силах оборони зазначили, що ворог цього дня досить цікаво розмістив корабельне угруповання
14:54
дрон
Міноборони РФ звинуватило Україну в атаці дрона по Бєлгородській області
14:50
долар валюта обмін
НБУ дозволив банкам продавати більше валютної готівки, а населення зможе частіше оплачувати лікування за кордоном
14:18
Одещина
Росія 118 разів атакувала українські порти після виходу із зернової угоди
14:13
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 вересня: скільки коштує долар та євро
14:07
OPINION
Віталій Бала
Мобілізація від влади: ініціативи не витримують критики
14:00
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Путін
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
13:57
зернова угода ,експорт зерна, Одещина, економіка
Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів
13:24
Ексклюзив
Марк Фейгін
Фейгін: Удари по території РФ та окупованому Криму ведуть до обнуління сенсу так званого СВО
13:04
Михайло Подоляк
Подоляк назвав причини, чому Росія прагне "переговорів"
13:01
Ексклюзив
Георгій Гонгадзе
Роковини викрадення Георгія Гонгадзе: у Києві вшанували пам'ять журналіста та медійників, загиблих у війні з Росією
12:52
Морські дрони SeaBaby
Безпілотників й атак буде більше, а російських кораблів менше, - Федоров
12:45
росія мобілізація
РосЗМІ отримали вказівку від Путіна приховувати другу хвилю мобілізації перед майбутніми виборами в РФ
12:00
OPINION
Сергій Таран
В ООН забули, для чого створювалася організація
11:30
Огляд
міжнародний огляд
Кім Чен Ин у захваті від російської зброї, Захід боїться зближення РФ і Північної Кореї, Зеленський пригрозив сусідам через зерно. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
11:14
Ентоні Блінкен
Рішення щодо того, як Україна буде використовувати ATACMS, залишається за нею, - Блінкен
11:00
Інтерв’ю
Сармат
Поворот не туди: історія бойового завдання групи українських розвідників
10:54
Макіївка
На ТОТ окупанти навмисно затримують заробітні плати і підвищують ціни на продукти й послуги після завершення псевдовиборів
10:42
Харківщина
Армія РФ за добу атакувала 8 регіонів України: 3 поранених
10:35
У Дніпрі на ремонті шкільного даху вкрали 1 млн грн з бюджету: ДБР повідомило про підозру заступниці мера та підряднику
10:31
окупанти в Криму
У напрямку Новоазовська зафіксували 20 вантажівок з російськими військовими, - Андрющенко
10:23
Ексклюзив
Генерал Романенко розповів, яку зброю отримає Україна найближчим часом
10:18
прапори України та США
Обидві палати Конгресу США підтримують продовження фінансової допомоги Україні, - Салліван
10:13
Відійшла у вічність українська журналістка Інна Кузнецова
10:02
OPINION
Карл Волох
Вибори знищать моновладу, а тому вони потрібні
10:01
окупанти Маріуполь
На ТОТ Луганщини росіяни вирішили демонтувати системи водо- та теплопостачання, - ОВА
09:58
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Сили оборони на півдні знищили 3 човни РФ разом із окупантами, - Гуменюк
09:47
ДТП у Харкові
У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох автівок: серед постраждалих двоє дітей
09:29
Запуск супутників Starlink
SpaceX здійснила черговий запуск Starlink: на орбіту вивели ще 22 супутники
09:25
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 кораблів РФ: чи є ракетоносії
09:17
ракета
Британська розвідка вважає, що Росія готує нові удари по інфраструктурі України взимку
09:08
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин в Росії: Шойгу показав лідеру КНДР ядерні бомбардувальники та гіперзвукові ракети РФ
08:57
ракетний удар по Севастополю
Спецпризначенці розповіли про деталі операції у Севастополі та знищення двох суден РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV