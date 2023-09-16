Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що Національна оперета України відкрила новий 89-й театральний сезон. На Гала-концерті, приуроченому до відкриття сезону, прозвучали кращі твори світової класики, шедеври улюблених оперет, хіти європейських мюзиклів та сучасні пісні українських композиторів.

"Українська сцена від сезону до сезону збагачує нашу силу духу, дає нам впевненість у нашій вірності традиціям, високому мистецтву, у вірності нашій Батьківщині. Мистецтво єднає не тільки митців на сцені, а й всіх людей, які несуть істинні цінності", — заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

У повідомленні йдеться про те, що цього сезону відновлюється світовий мюзикл "Звуки музики" Річарда Роджерса, мюзикл "Сімейка Адамсів" Е. Ліппа та оперета І. Кальмана "Баядера".

Зокрема, заплановано проведення спільного гала-концерту "Вечір іспанських сарсуел". Після багатьох років перемовин, Національна оперета України таки отримала ліцензію на показ мюзиклу "Чикаго" Джона Кандера.

Традиційно в Національній опереті України відбудуться концерти: "Вечір мюзиклу", "Штраус в опереті", "Різдвяні зустрічі", "Музика із кінофільмів", "Тобі, коханій", "Музика сердець", та інші.