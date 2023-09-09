У Херсоні розпочався 25-й міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії"

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

Вчера, 8 вересня, відбулося відкриття 25-го Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії" в Херсоні.

"Мельпомена Таврії" — щорічний театральний міжнародний фестиваль, який традиційно проходить у Херсоні з 1999 року. Метою фестивалю є популяризація театру, підйом його авторитету, обмін досвідом між творчими колективами, ознайомлення глядача з музичними театральними прем’єрами і найцікавішими знахідками театрів різних областей України та інших країн.

Ювілейний фестиваль проходитиме з 8 до 16 вересня під гаслом "Ми вдома". Загалом відбудеться 70 показів 66 вистав 68 театрів у Херсоні, а також у Португалії, Туреччині, Словаччині та Німеччині.

"Згідно з традицією, прапор фестивалю був піднятий у сквері міста біля театру. Святкова атмосфера продовжилася флешмобом на центральній площі Херсона. Також у день відкриття цього ювілейного фестивалю 25 театрів представили свої вистави, зокрема: премʼєру за пʼєсою Н. Ворожбит "Погані дороги", "Позивний "Горобчик"" за п'єсою Н. Ворожбит у Херсоні (режисер - Сергій Павлюк, Наташа - Тетяна Проворова), "Джива" А. Матвійчука в Києві (режисерка - Надія Агєєва-Швед). Вистави вразили глядачів та довели, що попри труднощі мистецький спротив триває і наближає спільну перемогу", - йдеться у повідомленні.