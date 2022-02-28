Київський театр росдрами імені Українки перестав бути російським
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки змінив назву
Про це повідомив генеральний директор — художній керівник театру Михайло Резнікович.
Тепер офіційна назва - "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки".
Попередню назву театр носив майже 100 років.
“У ці трагічні для всіх нас дні, коли поруч із нами йдуть бої, коли гинуть люди, я перебуваю у Києві, в театрі, відповідаю за театр творчо, організаційно та морально. У ці тривожні дні я переконаний, що не може бути двох різних точок зору щодо того, що відбувається сьогодні в Україні. Не може бути двох різних точок зору і щодо офіційного оформлення вже давно визрілого у колективі театру рішення про зміну назви" - сказав Резнікович.
Працівники театру підтримали рішення Резніковича щодо зміни назви.
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