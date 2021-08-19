Київський транспорт 24 серпня подовжить роботу на 2 години
У ніч з 24 на 25 серпня столичне метро та наземний транспорт подовжить роботу на 2 години
Про це пердає пресслужба КМДА.
Наземний громадський транспорт подовжить роботу на 2 години 24 серпня.
Крім того, 23-24 серпня заплановані зміни у роботі столичного метрополітену.
▪️ 23 серпня протягом дня закриють вхід та вихід ст. м. "Золоті ворота" на вул. Володимирській.
▪️ 24 серпня від початку руху до 13:00 закриють вхід та вихід ст. м. "Майдан Незалежності" та перехід між "Майданом Незалежності" та "Хрещатиком" (проїзд потягів здійснювати без зупинки).
▪️ 24 серпня з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Хрещатик", розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.
У ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години. Також подовжить роботу наземний громадський транспорт, маршрути якого проходять біля станцій метро.
У разі необхідності 24 серпня перед початком урочистого концерту (18:30), в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Олімпійська". Також після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) входу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".
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