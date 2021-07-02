Київський центр масової вакцинації у МВЦ працюватиме щоденно
Столичний центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру із 5 липня працюватиме щоденно
Про це заявила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє пресслужба адміністрації.
Центр працюватиме із 10:00 до 17:30.
"За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 рази. Кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний", – пояснила вона.
Старостенко нагадала, що при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS про підтвердження запису. Крім того, бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем. Вона також нагадала про запис на конкретну дату та час через портал Helsi.me.
- Нагадаємо, у Києві на фестивалі Atlas Weekend працюватиме центр масової вакцинації.
- У столиці відкриють 21 міні-пункт вакцинації від COVID-19: вони працюватимуть на вихідних.
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