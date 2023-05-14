Киличдароглу і Ердоган мають спільний погляд на політику відносин з РФ, - посол України в Туреччині Боднар
У відносинах Туреччини та Росії йдеться про традиційне стримування в тих зонах, де є конфліктні інтереси і взаємодію, там де є практичні інтереси
Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі Еспресо.
"Дискусії про Росію були елементом політичної боротьби і кожен з кандидатів намагався використовувати аргументи. Якщо ви подивитесь інтерв'ю, яке Киличдароглу давав іноземним ЗМІ - він говорив про збалансовану політику щодо РФ, виходячи з інтересів Туреччини. Точно такої ж політики дотримується президент Ердоган. За його влади, були з Росією конфлікти, сутички, збитий літак, вбитий посол. Були збройні сутички у Сирії, Лівії, Нагірному Карабасі", - зазначив він.
На думку Боднаря, це також треба враховувати, якщо ми говоримо про всю палітру відносин.
"Мова йде про традиційне стримування в тих зонах, де є конфліктні інтереси і взаємодію, там де є практичні інтереси. Зараз є політичне протистояння через війну - в питанні територіальної цілісності України, питанні Криму, міжнародного визнання агресії, але є взаємодія в торгівлі, транспорті, енергетиці, туризмі. Ердоган каже, що відносини з РФ не менш важливі, ніж з США", - підсумував посол.
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