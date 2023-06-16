Кілька кліків: українцям за кордоном спростили перевірку готовності паспортів
Українцям за кордоном стало простіше і зручніше перевірити статус своїх паспортних документів за допомогою оновленого сервісу на сайті Державної міграційної служби
Про це повідомив у Telegram уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Тепер українці, які отримали прихисток в інших країнах зможуть швидко та зручно перевірити статус своїх паспортних документів за допомогою оновленого сервісу, який дозволяє отримати інформацію про готовність ваших документів всього за декілька кліків!" - написав Лубінець.
Для перевірки готовності документів потрібно перейти на веб-сайт ДМС та ввести всі необхідні дані, після чого отримати актуальну інформацію.
"У разі відмови в оформленні документа особа дізнається про її причину. Для отримання більш детальних роз'яснень особа маже звернутися за місцем подачі документів, або ж зателефонувати за номером зазначеним на сайті ДМС", - додав Лубінець.
Оновлення сервісу дозволяє отримати потрібну інформацію без необхідності особистого звернення до закладу з оформлення документів.
Скористатися оновленим сервісом перевірки стану оформлення документів можна за посиланням.
Раніше уряд України спростив процедуру оформлення паспортів, у тому числі для тих громадян, які тимчасово перебувають за кордоном - відтепер ДМС і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
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