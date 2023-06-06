Уряд пришвидшив процедуру оформлення паспортів. Подробиці
Кабінет Міністрів на заіданні 6 червня спростив процедуру оформлення паспортів, у тому числі для тих громадян, які тимчасово перебувають за кордоном
Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Відтепер ДМС і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
"Це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном", - пояснили в Мінреінтеграції.
"Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів", - додали там.
- У червні 2022 року уряд дозволив оформлювати український і закордонний паспорти за кордоном.
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