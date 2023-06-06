Уряд пришвидшив процедуру оформлення паспортів. Подробиці

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Відтепер ДМС і дипломатичні установи зможуть отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

"Це значно спростить процедуру оформлення паспортних документів для громадян, в тому числі тих, які тимчасово перебувають за кордоном", - пояснили в Мінреінтеграції.

"Також це оптимізує роботу державних органів, адже істотно скоротиться час обробки запитів на отримання паспортів", - додали там.