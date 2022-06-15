Кілька станцій харківської підземки закрили через загрозу ворожого авіаудару, - міськрада
Рух Салтівською лінією тимчасово призупинено на декількох станціях
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Харківської міської ради Юрія Сидоренка.
Зазначається, що роботу частини станцій Салтівської лінії харківського метрополітену призупинили через загрозу російського авіаудару по інфраструктурі підземки.
За наявними даними, існує ризик того, що армія РФ може вдарити по Салтівському депо.
Декілька днів тому харківське метро заявило, що з технічних причин рух поїздів на ділянці від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" буде тимчасово призупинено.
- Amnesty International підтвердила воєнні злочини росіян в Україні: окупанти гатили касетними бомбами по Харкову
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.38
Купівля 34.38Продаж 35.23
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 37.01
- Актуальне
- Важливе