Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника Харківської міської ради Юрія Сидоренка.

Зазначається, що роботу частини станцій Салтівської лінії харківського метрополітену призупинили через загрозу російського авіаудару по інфраструктурі підземки.

За наявними даними, існує ризик того, що армія РФ може вдарити по Салтівському депо.

Декілька днів тому харківське метро заявило, що з технічних причин рух поїздів на ділянці від станції "Академіка Барабашова" до станції "Героїв праці" буде тимчасово призупинено.

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