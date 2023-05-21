Кількість літаків F-16, які нададуть Україні, ще невідома, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Україна, окрім тренувань пілотів на F-16, отримає самі винищувачі від партнерів
Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7, яку транслював Еспресо.
"В нас вже є розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали над цим ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. У нас будуть літаки. Я не можу сказати скільки, бо сам ще не знаю", - зазначив президент.
Він підтвердив, що для України відкрита місія тренувань на винищувачах.
"Це перший крок, далі є кілька місяців для навчання наших пілотів, залучатимуть тренерів з великим досвідом, аби скоротити процес навчання. Далі посилення повітряної оборони держави. Я не можу зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків", - підсумував Зеленський.
- Президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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