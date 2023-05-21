Кількість літаків F-16, які нададуть Україні, ще невідома, - Зеленський

Про це він заявив під час пресконференції на саміті G7, яку транслював Еспресо.

"В нас вже є розуміння, з якими державами ми працюємо. Ми працювали над цим ще до того, як у нас розблокувався механізм навчання на F-16. У нас будуть літаки. Я не можу сказати скільки, бо сам ще не знаю", - зазначив президент.

Він підтвердив, що для України відкрита місія тренувань на винищувачах.

"Це перший крок, далі є кілька місяців для навчання наших пілотів, залучатимуть тренерів з великим досвідом, аби скоротити процес навчання. Далі посилення повітряної оборони держави. Я не можу зараз сказати, скільки нам вдасться отримати літаків", - підсумував Зеленський.