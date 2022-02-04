Кількість нових хворих збільшуватиметься, пік ще не настав, але мине досить швидко, - академік Комісаренко про COVID-19  в Україні

Про це науковець сказав у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Кількість нових випадків COVID-19 буде, на жаль, збільшуватися. Ми екстраполюємо світові дані, зокрема Європи і США. Уявляєте, у США було до мільйона нових хворих за добу, у Франції - до 300 тис., а у Великій Британії - близько 200 тис. І це країни, в яких відбулася більш інтенсивна вакцинація населення, ніж в Україні. А вакцинація, як правило, стримує поширення штаму Омікрон. Щоправда, стримує вже третя - бустерна - доза", - сказав Комісаренко.



Академік також зазначив, що вже є лабораторії, які визначають штам Омікрон, але через те, що немає специфічних ліків від конкретно цього штаму, це не має особливого значення.



"Вакцинація - це профілактика інфекційних захворювань взагалі й коронавірусу зокрема. А ліки лікують вже тоді, коли людина заразилася на COVID-19. При чому ті ліки, які зараз з'являються, той же Paxlovid від Pfizer, треба вводити практично одразу після підтвердження зараження. Але у світі їх поки що мало - не вистачає навіть у США, і коштують вони близько $2 тис. Тож основним способом побороти пандемію лишається вакцинація", - сказав Комісаренко.



Науковець додав, що третє бустерне щеплення слід робити мРНК вакцинами - Moderna i Pfizer. Її ефективність складає 75-80%.



"Друга і третя вакцинація оберігають людей від "довгого ковіду", тобто від побічних ефектів, якими називають хронічні захворювання. Так, кількість захворювань зростає, адже вірус весь час мутує, але це жодним чином не каже, що вакцини недієві. Вакцинація вже врятувала величезну кількість життів. Вакцинація лишається єдиним ефективним профілактичним заходом. Омікрон минає досить швидко - мала кількість госпіталізацій. Гадаю, у нас буде пік, можливо, й дуже високий, але мине він досить швидко. Якщо не з'являться нові варіанти коронавірусу COVID-19, то світ може вийти з пандемії вже наприкінці цього року чи у наступному", - сказав Комісаренко.

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