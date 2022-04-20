Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла до 373, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Більше 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 квітня офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 373", - наголосили ювенальні прокурори.



Цифри не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, Сумській - 16, Житомирській - 15.



У Старій Буді Бучанського району Київської області 15 березня внаслідок обстрілу житлового будинку двоє дітей 6 та 8 років отримали поранення. У той же день окупанти примусово вивезли їх до білоруського Мозиря.



Під час обстрілу житлового масиву в Берестовому Бахмутського району Донецької області 18 квітня зазнав поранень 16-річний підліток.



"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.

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