Кількість поранених дітей від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла до 373, - ювенальні прокурори
За час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 205 дітей, 373 зазнали поранень. Російські обстріли пошкодили 1141 український заклад освіти, зокрема 99 зруйнували повністю
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 578 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 квітня офіційне число загиблих дітей не змінилося - 205. Зросла кількість поранених - 373", - наголосили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 118, Київській - 108, Харківській - 91, Чернігівській - 57, Херсонській - 43, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 25, Сумській - 16, Житомирській - 15.
У Старій Буді Бучанського району Київської області 15 березня внаслідок обстрілу житлового будинку двоє дітей 6 та 8 років отримали поранення. У той же день окупанти примусово вивезли їх до білоруського Мозиря.
Під час обстрілу житлового масиву в Берестовому Бахмутського району Донецької області 18 квітня зазнав поранень 16-річний підліток.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1141 заклад освіти, з них 99 зруйновано повністю", - додали в Офісі генпрокурора.
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