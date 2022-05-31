Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни Росії зросла до 446

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

"Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Зросла кількість поранених - 446", - йдеться у повідомленні.

Так, 30 травня через обстріл окупантами Харкова та смт Коротич Харківського району отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.

Це лише офіційно підтверджені дані, але цифри, на жаль, не остаточні - триває робота в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначають в Офісі.

За його даним, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111. Також 68 постраждалих дітей зафіксовано у Чернігівській області, в Луганській та Херсонській - по 52 постраждалих, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано вщент, свідчить статистика ювенальних прокурорів.

ООН підтвердила факти смерті 93 дівчаток та 100 хлопчиків від війни Росії проти України, а загалом число загиблих мирних мешканців від російських обстрілів там оцінюють у понад 4 тис. людей.

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