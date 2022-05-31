Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни Росії зросла до 446
За добу кількість поранених дітей внаслідок воєнних дій на території України зросла на двоє - до 446
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у телеграм з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
"Більше ніж 689 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 31 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 243. Зросла кількість поранених - 446", - йдеться у повідомленні.
Так, 30 травня через обстріл окупантами Харкова та смт Коротич Харківського району отримали поранення 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка.
Це лише офіційно підтверджені дані, але цифри, на жаль, не остаточні - триває робота в місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначають в Офісі.
За його даним, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 153, Київській - 116, Харківській - 111. Також 68 постраждалих дітей зафіксовано у Чернігівській області, в Луганській та Херсонській - по 52 постраждалих, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.
Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1909 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано вщент, свідчить статистика ювенальних прокурорів.
- ООН підтвердила факти смерті 93 дівчаток та 100 хлопчиків від війни Росії проти України, а загалом число загиблих мирних мешканців від російських обстрілів там оцінюють у понад 4 тис. людей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе