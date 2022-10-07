Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Більше ніж 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 418. Зросла кількість поранених - понад 789", - наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.

Унаслідок російських обстрілів Зарічного Лиманського району Донеччини поранення отримав 14-річний хлопець.

У Запоріжжі 6 жовтня окупанти накрили вогнем житловий квартал і травмували 3-річного хлопчика.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.

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