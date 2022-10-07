Кількість поранених дітей за час повномасштабної війни РФ проти України зросла до понад 789
В Україні російські загарбники вбили 418 дітей, іще понад 789 поранили від початку повномасштабного вторгнення
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 7 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 418. Зросла кількість поранених - понад 789", - наголосили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях їх продовжують встановлювати.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.
Унаслідок російських обстрілів Зарічного Лиманського району Донеччини поранення отримав 14-річний хлопець.
У Запоріжжі 6 жовтня окупанти накрили вогнем житловий квартал і травмували 3-річного хлопчика.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2608 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю", - зазначили в Офісі генпрокурора.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.16
Купівля 40.16Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.22
- Актуальне
- Важливе