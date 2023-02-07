Кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% у порівнянні з минулим тижнем, - Міненерго
Завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії кількість відключень електроенергії в Україні зменшилась на 42% порівняно з минулим вівторком
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"У вівторок, 7 лютого, ситуація з дефіцитом доступної електричної потужності залишається на рівні попередньої доби. Водночас завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, незважаючи на похолодання, цей дефіцит суттєво нижчий, ніж минулого вівторка", - розповіли у відомстві.
"Кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42 % нижча, ніж у вівторок 31.01.2023", - додали там.
У міністерстві наголосили, що нині найскладнішою енергетична ситуація залишається в Донецькій, Херсонській і Харківській областях.
"Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в м. Києві", - додали в Міненерго.
Водночас на Одещині енергетики продовжують ліквідувати наслідки аварії на підстанції.
- В Одесі та прилеглих районах оновили графіки відключень світла.
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