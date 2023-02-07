Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"У вівторок, 7 лютого, ситуація з дефіцитом доступної електричної потужності залишається на рівні попередньої доби. Водночас завдяки збільшенню обсягів виробництва електроенергії, незважаючи на похолодання, цей дефіцит суттєво нижчий, ніж минулого вівторка", - розповіли у відомстві.



"Кількість знеструмлених споживачів на ранок вівторка 07.02.2023 на 42 % нижча, ніж у вівторок 31.01.2023", - додали там.



У міністерстві наголосили, що нині найскладнішою енергетична ситуація залишається в Донецькій, Херсонській і Харківській областях.

"Через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Одеській і Львівській областях та в м. Києві", - додали в Міненерго.



Водночас на Одещині енергетики продовжують ліквідувати наслідки аварії на підстанції.