Про це йдеться на сайті ДТЕК "Одеські електромережі".

Станом на ранок 7 лютого в Одесі та області тривають екстрені відключення. Проте жителі Одеси та Одеського району гарантовано дві години будуть зі світлом, наступні вісім - без світла.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла. Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону", - йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додають, що енергетикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, чим розвантажили електричну мережу.