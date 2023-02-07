В Одесі та прилеглих районах оновили графіки вимкнення електроенергії
Ситуація в Одесі та прилеглих районах залишається складною. Проте для абонентів оновили графіки відключення світла та скоротили час, коли немає електроенергії
Про це йдеться на сайті ДТЕК "Одеські електромережі".
Станом на ранок 7 лютого в Одесі та області тривають екстрені відключення. Проте жителі Одеси та Одеського району гарантовано дві години будуть зі світлом, наступні вісім - без світла.
"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла. Наразі це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК додають, що енергетикам вдалося скоротити періоди відключень завдяки генераторам. Їх під'єднали до критичної інфраструктури, чим розвантажили електричну мережу.
- 3 лютого в Одесі через аварію були знеструмлені 4 райони: Суворівський, Малиновський і Приморський райони Одеси та частина Одеського району.
- У зв’язку зі складною ситуацією, яка сталася на Одещині внаслідок аварії на одній із високовольтних підстанцій, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
- 6 лютого стало відомо, що в Україні у зв'язку з початком робочого тижня та через похолодання зростають обсяги споживання електроенергії. Найскладнішою ситуація залишалася в Одесі та області.
- Ввечері 6 лютого в Одесі та районі 50% жителів залишалися без світла. При цьому у регіоні діяли графіки 2 через 10 годин.
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